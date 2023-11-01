النفط يتراجع عند التسوية وسط مخاوف ضعف الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم، مع تقييم الأسواق زيادة مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل بيانات عن انكماش النشاط الصناعي في أكبر اقتصادات العالم، الأمر الذي زاد من مخاوف تراجع الطلب.
وزادت مخزونات النفط بنحو 800 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، بعد ارتفاعها 1.4 مليون برميل في الأسبوع السابق، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي 2.3 نقطة عند 46.7 نقطة خلال أكتوبر، لينكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الثاني عشر على التوالي، مع تراجع الطلبيات الجديدة والتوظيف.
وبحسب مسح“كايشين”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني إلى 49.5 نقطة في أكتوبر مقارنة بقراءة سبتمبر عند 50.6 نقطة، وهو ما يتوافق مع البيانات الرسمية التي صدرت الثلاثاء، لتتزايد الشكوك بشأن مدى تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير، عند التسوية، بنسبة 0.45% بما يعادل 39 سنتًا عند 84.63 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 87.24 دولار خلال الجلسة.
وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% أو 58 سنتًا، ليسجل 80.44 دولار للبرميل، بعد أن زاد إلى 83.42 دولار خلال التداولات.
أ ش أ
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