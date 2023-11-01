Thursday, 02 November 2023 07:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يتراجع عند التسوية وسط مخاوف ضعف الطلب

11/1/2023 11:12:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم، مع تقييم الأسواق زيادة مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل بيانات عن انكماش النشاط الصناعي في أكبر اقتصادات العالم، الأمر الذي زاد من مخاوف تراجع الطلب.

وزادت مخزونات النفط بنحو 800 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، بعد ارتفاعها 1.4 مليون برميل في الأسبوع السابق، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي 2.3 نقطة عند 46.7 نقطة خلال أكتوبر، لينكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الثاني عشر على التوالي، مع تراجع الطلبيات الجديدة والتوظيف.

وبحسب مسح“كايشين”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني إلى 49.5 نقطة في أكتوبر مقارنة بقراءة سبتمبر عند 50.6 نقطة، وهو ما يتوافق مع البيانات الرسمية التي صدرت الثلاثاء، لتتزايد الشكوك بشأن مدى تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير، عند التسوية، بنسبة 0.45% بما يعادل 39 سنتًا عند 84.63 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 87.24 دولار خلال الجلسة.

وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% أو 58 سنتًا، ليسجل 80.44 دولار للبرميل، بعد أن زاد إلى 83.42 دولار خلال التداولات.


أ ش أ

MENAFN01112023000202011048ID1107355619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث