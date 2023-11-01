النفط يتراجع عند التسوية وسط مخاوف ضعف الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم، مع تقييم الأسواق زيادة مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل بيانات عن انكماش النشاط الصناعي في أكبر اقتصادات العالم، الأمر الذي زاد من مخاوف تراجع الطلب.

وزادت مخزونات النفط بنحو 800 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، بعد ارتفاعها 1.4 مليون برميل في الأسبوع السابق، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي 2.3 نقطة عند 46.7 نقطة خلال أكتوبر، لينكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الثاني عشر على التوالي، مع تراجع الطلبيات الجديدة والتوظيف.

وبحسب مسح“كايشين”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني إلى 49.5 نقطة في أكتوبر مقارنة بقراءة سبتمبر عند 50.6 نقطة، وهو ما يتوافق مع البيانات الرسمية التي صدرت الثلاثاء، لتتزايد الشكوك بشأن مدى تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير، عند التسوية، بنسبة 0.45% بما يعادل 39 سنتًا عند 84.63 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 87.24 دولار خلال الجلسة.

وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% أو 58 سنتًا، ليسجل 80.44 دولار للبرميل، بعد أن زاد إلى 83.42 دولار خلال التداولات.





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