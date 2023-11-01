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الأمم المتحدة: ما يقرب من نصف الأوكرانيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية

11/1/2023 11:12:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذر راميش راجاسينجهام مدير الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء من أن أكثر من 40% من الأوكرانيين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية.

وقال المسئول الأممي -في كلمة أمام مجلس الأمن- إن الحرب المستمرة منذ 20 شهرا بين أوكرانيا وروسيا أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتركت ملايين آخرين يعانون من نقص احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف أن المدنيين الأوكرانيين يعانون من“عواقب إنسانية مروعة” و”مستويات لا يمكن تصورها من المعاناة” بسبب الصراع، الذي من المتوقع أن يستمر خلال فصل الشتاء.

وقدر أن نحو 18 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ولن يؤدي فصل الشتاء إلا إلى زيادة هذا الرقم. وقال مسؤول الأمم المتحدة إن الكثير من هذه الحاجة يرجع إلى تدمير البنية التحتية الأساسية في الضربات الروسية – وخاصة البنية التحتية للطاقة والمياه.

وقتلت الضربات الروسية ما لا يقل عن 9900 مدني في أوكرانيا، وفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. لكن راجاسينجهام قال إن الرقم الحقيقي من المتوقع أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقال راجاسينجهام إن الضربات الروسية المستمرة على البنية التحتية للطاقة“تهدد الخدمات الحيوية وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية”.

وساعدت الجماعات الإنسانية حوالي 9 ملايين شخص في أوكرانيا حتى الآن هذا العام، لكن أعضاء الأمم المتحدة تبرعوا بحوالي 60 بالمائة فقط من التمويل المطلوب للمساعدات، مما يحد مما تستطيع الجماعات في المنطقة تحمله.

من جانبه، ندد فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، بالخطاب، مدعيًا أن الصواريخ الأوكرانية تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والأضرار بين المدنيين.


أ ش أ

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