النقل النهرى تنتهى من تطوير رصيفين بالإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه

انتهت الهيئة العامة للنقل النهرى من تطوير رصيفين نهرين رقم 4 و5 بالمنطقة اللوجستية بمحافظة الإسكندرية ضمن الخطة الاستثمارية الهيئة للعام المالى الجارى 2023-2024.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن تكلفة التطوير قدرت بنحو 100 مليون جنيه، ومن المقرر طرح الرصيفين يناير المقبل على القطاع الخاص للانتفاع بحق الإدارة والتشغيل، ضمن أى الهيئة لتعزيز الإيرادات وتعظيم الموارد.

وأضافت أن قطاع النقل النهرى يضمن فرصًا استثمارية بنحو 20 مليار جنيه للتطوير الجزئى، فضلا عن استثمارات كبيرة تتعلق بإنشاء وحدات نهرية متخصصة للبضائع ومحطات تموين للوحدات النهرية، كما أن الهيئة تسعى للاهتمام بالبنية التحتية التى تساعد على جذب استثمارات وتعظيم إيرادات القطاع الذى ظل سنوات دون اهتمام.

وأوضحت أن قطاع نقل البضائع سيكون له نصيب الأسد من التطوير خاصة أنه يمثل 60% من أرباح وإيرادات القطاع، والـ 40% تتعلق بنشاط الركاب والتراخيص والإجراءات الأخرى، مؤكدة أن النقل النهرى يقوم بتصنيع الوحدات النهرية فى مصر بمكون محلى بنسبة 80% مما يساعد على تخفيض الفاتورة الاستيرادية .

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تنتظر صدور القرار الجمهورى لبدء تفعيل ولاية واختصاص الهيئة الهيئة العامة للنقل النهرى المسئولة عن إصدار التراخيص للموانئ والمراسى على طول مجرى نهر النيل ومن المقرر صدوره بنهاية العام الجارى.

ويستهدف قانون النقل النهرى الجديد، توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى خاصة أن الولاية كانت موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والرى والموارد المائية وجهاز الثروة السمكية.

ووفقا لخطة التطوير الشاملة للقطاع التى عرضت على مجلس الوزراء أغسطس الماضى تستهدف الهيئة ترشيد استهلاك السولار عبر تقليل كثافة التحرك على الطرق والكبارى، إلى جانب تقليل الحوادث وخفض التلوث البيئى.

ويشمل التطوير الشامل للمعديات وانشاء كبارى مشاه وسيارات بديلة ورفع كفاءة نحو 408 مراسى، وإلغاء 384 مرسى واستبدالها بكبارى، بالإضافة إلى رفع كفاءة 26 أتوبيسا نهرياً بينها 17 أتوبيساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقى المحافظات من عائد التشغيل.

وتعكف وزارة النقل على تيسيرات تخص منظومة الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين، ومؤخرا تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الموانئ النهرية بكل من قنا، وسوهاج، وأسيوط.

وتعمل هيئة النقل النهرى على تكريك وتحسين اداء المجرى الملاحى ورفع كفاءة الأهوسة، وجار إنشاء الخرائط الإلكترونية للمجرى الملاحى للمرور الآمن للوحدات النهرية، والبدء فى ميكنة التراخيص الملاحية بمنظومة الشباك الواحد والمخطط الانتهاء منها نهاية عام 2023.

كما تشمل الخطة تطوير التشريعات المنظمة للنقل النهرى لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين، بالإضافة لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية، وإعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظات النيلية بما يضمن التشغيل الدائم.