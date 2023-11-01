وثيقة: تكلفة قرض دويتشه بنك وإيه بى سى للحكومة 5.75% فوق سعر التمويل الآمن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تبلغ فائدة قرض مصر من مؤسستى“إيه بى سى” ودويتشه بنك الألمانى البالغ 500 مليون دولار والذى ستضمنه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نحو 5.75% بالإضافة إلى سعر“معدلات التمويل الآمن لليلة واحدة” لدويتشه بنك وسعر العقود الآجلة لمعدل التمويل الآمن لبنك إيه بى سى، ويبلغ سعر معدل التمويل الآمن حاليًا نحو 5.35%، ما يعنى أن تكلفة التمويل حاليًا تصل إلى 11.1%.
وبحسب وثيقة لمجلس النواب اطلعت عليها“البورصة” تتضمن الفائدة 2.45% سنويًا عمولة ضمان، ويضمن القرض المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والائتمان“ضمان”، ويعد سعر معدل التمويل الآمن متغيرًا ما يعنى أن الفائدة الإجمالية ستتغير بتغيره فى المستقبل صعودًا أو هبوطًا.
واعتبرت الوثيقة، أن تكلفة القرض مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية عن فترة الاستحقاق نفسها، ومتوسط عمر القرض 4 سنوات ونصف السنة، وبعد انتهاء فترة السماح، يتم السداد على 11 قسطا على نظام نصف سنوى.
ووافق مجلس النواب على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكى ((دويتشه)) الألمانى و((المؤسسة العربية المصرفية ABC))، والذى يهدف لتمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والأستدامة، وسيوزع القرض مناصفة بين البنكين ومدته 7 سنوات منها عامين فترة سماح.
وحصرت وزارة المالية مجموعة من المشاريع الاجتماعية التى قد تحصل على تمويل من حصيلة القرض، بحيث تتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والمستدامة.
وكان أبرزها مشاريع لتطوير ورفع الكفاءة، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكلفة 5.4 مليون جنيه ومشروع إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسى بتكلفة 2.7 مليون جنيه، ومشروع إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى، بتكلفة 6.4 مليون جنيه، ومشروع تجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل بتكلفة 3.1 مليون جنيه، وبرنامج تطوير منشآت صحية بمحافظات حياة كريمة، بتكلفة 3.1 مليون جنيه، ومشروع عمل مستشفيات الرعاية العلاجية، بتكلفة كلية 14.5 مليون جنيه، ومشروع تطوير المراكز الطبية المتخصصة، بتكلفة 9.2 مليون جنيه.
كما شملت القائمة مشروع تطوير وتجهيز الخدمات العلاجية المتخصصة، بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بمحافظات التأمين الصحى، بتكلفة 3.2 مليون جنيه، وتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بمحافظات حياة كريمة، بتكلفة 4.1 مليون جنيه.
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