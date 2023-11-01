وثيقة: تكلفة قرض دويتشه بنك وإيه بى سى للحكومة 5.75% فوق سعر التمويل الآمن

MENAFN - Al-Borsa News) تبلغ فائدة قرض مصر من مؤسستى“إيه بى سى” ودويتشه بنك الألمانى البالغ 500 مليون دولار والذى ستضمنه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نحو 5.75% بالإضافة إلى سعر“معدلات التمويل الآمن لليلة واحدة” لدويتشه بنك وسعر العقود الآجلة لمعدل التمويل الآمن لبنك إيه بى سى، ويبلغ سعر معدل التمويل الآمن حاليًا نحو 5.35%، ما يعنى أن تكلفة التمويل حاليًا تصل إلى 11.1%.

وبحسب وثيقة لمجلس النواب اطلعت عليها“البورصة” تتضمن الفائدة 2.45% سنويًا عمولة ضمان، ويضمن القرض المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والائتمان“ضمان”، ويعد سعر معدل التمويل الآمن متغيرًا ما يعنى أن الفائدة الإجمالية ستتغير بتغيره فى المستقبل صعودًا أو هبوطًا.

واعتبرت الوثيقة، أن تكلفة القرض مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية عن فترة الاستحقاق نفسها، ومتوسط عمر القرض 4 سنوات ونصف السنة، وبعد انتهاء فترة السماح، يتم السداد على 11 قسطا على نظام نصف سنوى.

ووافق مجلس النواب على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكى ((دويتشه)) الألمانى و((المؤسسة العربية المصرفية ABC))، والذى يهدف لتمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والأستدامة، وسيوزع القرض مناصفة بين البنكين ومدته 7 سنوات منها عامين فترة سماح.

وحصرت وزارة المالية مجموعة من المشاريع الاجتماعية التى قد تحصل على تمويل من حصيلة القرض، بحيث تتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والمستدامة.

وكان أبرزها مشاريع لتطوير ورفع الكفاءة، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكلفة 5.4 مليون جنيه ومشروع إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسى بتكلفة 2.7 مليون جنيه، ومشروع إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى، بتكلفة 6.4 مليون جنيه، ومشروع تجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل بتكلفة 3.1 مليون جنيه، وبرنامج تطوير منشآت صحية بمحافظات حياة كريمة، بتكلفة 3.1 مليون جنيه، ومشروع عمل مستشفيات الرعاية العلاجية، بتكلفة كلية 14.5 مليون جنيه، ومشروع تطوير المراكز الطبية المتخصصة، بتكلفة 9.2 مليون جنيه.

كما شملت القائمة مشروع تطوير وتجهيز الخدمات العلاجية المتخصصة، بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بمحافظات التأمين الصحى، بتكلفة 3.2 مليون جنيه، وتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بمحافظات حياة كريمة، بتكلفة 4.1 مليون جنيه.