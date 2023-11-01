تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تواصل الانخفاض

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية انخفاضها لتسجل للعقود أجل 5 سنوات 16.89% خلال تداولات الأربعاء مقابل 17.52% فى تداولات الجمعة، وفق بيانات اطلعت عليها البورصة.

وكانت التكلفة قد سجلت 18.82% فى تداولات الأربعاء 25 أكتوبر، وبذلك تكون قد عوضت جميع خسائرها من خفض وكالتى“موديز” و”ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتمانى لمصر، ومن المنتظر أن تراجع وكالة فيتش تصنيف مصر غدًا الجمعة.

وشهدت العقود أجل عام تحسن أكبر إذ سجلت 14.05% مقابل 15.7% فى تداولات الجمعة و20.3% فى تداولات الأربعاء قبل الماضى، ما يعكس تقييم السوق أن المخاطر على المستوى القريب بدأت تقل.

وقال تقرير حديث لمجموعة“سيتي جروب”، إن مصر ستتمكن في نهاية المطاف من الوصول لتمويل جديد، نظرا لأهميتها الجيوسياسية التي ستجعل العالم حريصا على عدم سقوطها، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

كما رفعت المجموعة وزن مصر في محفظتها النموذجية، مع تقليل تعرضه للأردن، الذي يقع على حدود الضفة الغربية، تحسباً لحدوث أي مواجهة حال تصعيد التوترات الإقليمية

ونتيجة تراجع علاوة المخاطر التى يضيفها المستثمرون لأسعار فائدة كوبون لتحديد مستوى العائد المطلوب وتسعير السندات، وانخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة فى بورصة لوكسمبورج، استحقاق 2025 إلى 20.1% مقابل 20.95% الجمعة و23.45% الأربعاء من الأسبوع الماضى، فيما استقر العائد على السندات استحقاق 2047 عند 16.7%.

وبحسب البيانات بلغ تكلفة التأمين على الديون أجل عامين 17.5% وأجل 3 أعوام 18%، وأجل 7 أعوام نحو 16% وأجل 10 أعوام نحو 15%، وعلى صعيد آخر استقر الدولار فى العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم عند ما بين 46.05 و46.55 جنيه.