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((أميك)): %15 نمواً فى مبيعات السيارات الملاكى خلال سبتمبر

11/1/2023 11:12:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((نيسان)) تتصدر المبيعات و((شيفروليه)) بالمرتبة الثانية

انتعشت مبيعات السيارات الملاكى فى مصر، خلال شهر سبتمبر، لتصل إلى 7.8 ألف سيارة بنمو %14.7 عن مبيعات سبتمبر من العام الماضى البالغة 6.8 ألف سيارة، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).

لكن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى تراجعت مبيعات السيارات الملاكى بنحو %61 إلى 45.9 ألف سيارة، مقابل 117.04 ألف سيارة فى الشهور التسعة الأولى من العام الماضى.

وقدَّر التقرير مبيعات سوق السيارات إجمالاً فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام بنحو 61.033 ألف سيارة، مقابل 159.8 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة تراجع بلغت نحو %61.8.

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 5.7 ألف أتوبيس فى 9 أشهر، مقابل 13.2 ألف أتوبيس خلال الفترة نفسها من 2022، وبنسبة انخفاض قدرها %56.6، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات لتسجل بيع أكثر من 9.3 ألف شاحنة، مقارنة بـ26.6 ألف وحدة فى فترة المقارنة بانخفاض نسبته %68.

وتصدرت العلامة اليابانية (نيسان) قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال الـ9 أشهر الماضية من العام الجارى، وذلك بعدما باعت 9.4 ألف سيارة بحصة سوقية %15.5.

وجاءت العلامة التجارية ((شيفروليه)) فى المرتبة الثانية، بعدما استحوذت على حصة سوقية %12.3 بإجمالى مبيعات 7.5 ألف سيارة، وتبعتها ((شيرى – غبور)) الصينية فى المركز الثالث بحصة بلغت %11.8 بواقع 7.1 ألف سيارة.

كما حافظت العلامة التجارية (تويوتا) على المركز الرابع بحصة سوقية %8.9 عبر بيع 4.8 ألف سيارة، وصعدت ((سوزوكى)) للمركز الخامس بحصة %6.7 ومبيعات أكثر من 4 آلاف سيارة.

واحتلت العلامة التجارية ((هيونداى)) المرتبة السادسة، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %5.8، مسجلة بيع 3.5 ألف سيارة، ثم تراجعت ((رينو)) للمركز السابع بحصة سوقية بلغت نحو %5.6 بنحو 3.4 ألف سيارة.

كما جاءت العلامة التجارية ((بى واى دى)) فى المرتبة الثامنة، بعدما استحوذت على حصة سوقية %5.5، مسجلة نحو 3.3 ألف سيارة، وتبعتها ((إم جى)) فى المركز التاسع بحصة %5.6 بإجمالى 3.4 ألف سيارة.

وجاءت ((كيا)) فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %4.5 بإجمالى بيع 2.7 ألف سيارة، كما تبعتها ((ميتسوبيشى)) فى المركز الحادى عشر بحصة %3.4 ببيع نحو ألفى سيارة، وتبعتها ((أوبل)) بالمرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية %2.3، مسجلة بيع 1.3 ألف سيارة.

واستحوذت العلامات الأخرى على %12.3 بإجمالى 7.4 ألف سيارة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى.

وعلى أساس شهرى، تراجعت مبيعات سوق السيارات، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى لتصل إلى 9.8 ألف سيارة بمعدل انخفاض بلغت نسبته %13.5، مقارنة بمبيعات سبتمبر 2022 المناظرة من العام السابق، والتى شهدت بيع 11.4 ألف سيارة.

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