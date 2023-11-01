((أميك)): %15 نمواً فى مبيعات السيارات الملاكى خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((نيسان)) تتصدر المبيعات و((شيفروليه)) بالمرتبة الثانية
انتعشت مبيعات السيارات الملاكى فى مصر، خلال شهر سبتمبر، لتصل إلى 7.8 ألف سيارة بنمو %14.7 عن مبيعات سبتمبر من العام الماضى البالغة 6.8 ألف سيارة، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
لكن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى تراجعت مبيعات السيارات الملاكى بنحو %61 إلى 45.9 ألف سيارة، مقابل 117.04 ألف سيارة فى الشهور التسعة الأولى من العام الماضى.
وقدَّر التقرير مبيعات سوق السيارات إجمالاً فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام بنحو 61.033 ألف سيارة، مقابل 159.8 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة تراجع بلغت نحو %61.8.
وتراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 5.7 ألف أتوبيس فى 9 أشهر، مقابل 13.2 ألف أتوبيس خلال الفترة نفسها من 2022، وبنسبة انخفاض قدرها %56.6، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات لتسجل بيع أكثر من 9.3 ألف شاحنة، مقارنة بـ26.6 ألف وحدة فى فترة المقارنة بانخفاض نسبته %68.
وتصدرت العلامة اليابانية (نيسان) قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً خلال الـ9 أشهر الماضية من العام الجارى، وذلك بعدما باعت 9.4 ألف سيارة بحصة سوقية %15.5.
وجاءت العلامة التجارية ((شيفروليه)) فى المرتبة الثانية، بعدما استحوذت على حصة سوقية %12.3 بإجمالى مبيعات 7.5 ألف سيارة، وتبعتها ((شيرى – غبور)) الصينية فى المركز الثالث بحصة بلغت %11.8 بواقع 7.1 ألف سيارة.
كما حافظت العلامة التجارية (تويوتا) على المركز الرابع بحصة سوقية %8.9 عبر بيع 4.8 ألف سيارة، وصعدت ((سوزوكى)) للمركز الخامس بحصة %6.7 ومبيعات أكثر من 4 آلاف سيارة.
واحتلت العلامة التجارية ((هيونداى)) المرتبة السادسة، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %5.8، مسجلة بيع 3.5 ألف سيارة، ثم تراجعت ((رينو)) للمركز السابع بحصة سوقية بلغت نحو %5.6 بنحو 3.4 ألف سيارة.
كما جاءت العلامة التجارية ((بى واى دى)) فى المرتبة الثامنة، بعدما استحوذت على حصة سوقية %5.5، مسجلة نحو 3.3 ألف سيارة، وتبعتها ((إم جى)) فى المركز التاسع بحصة %5.6 بإجمالى 3.4 ألف سيارة.
وجاءت ((كيا)) فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %4.5 بإجمالى بيع 2.7 ألف سيارة، كما تبعتها ((ميتسوبيشى)) فى المركز الحادى عشر بحصة %3.4 ببيع نحو ألفى سيارة، وتبعتها ((أوبل)) بالمرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية %2.3، مسجلة بيع 1.3 ألف سيارة.
واستحوذت العلامات الأخرى على %12.3 بإجمالى 7.4 ألف سيارة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى.
وعلى أساس شهرى، تراجعت مبيعات سوق السيارات، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى لتصل إلى 9.8 ألف سيارة بمعدل انخفاض بلغت نسبته %13.5، مقارنة بمبيعات سبتمبر 2022 المناظرة من العام السابق، والتى شهدت بيع 11.4 ألف سيارة.
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