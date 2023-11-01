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النائب العام يبحث مع الزراعة والتنمية المحلية التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية

11/1/2023 11:10:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث المستشار محمد شوقي النائب العام اليوم الأربعاء سُبل التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها بمختلف صورها، وذلك مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وشهد اللقاء الذي استقبل خلاله النائب العام، وزيري الزراعة والتنمية المحلية، بحث آليات التنسيق لإنشاء“خطٍ ساخن” لتلقي البلاغات بشأن جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، سواء أكان ذلك من أجهزة الدولة الرسمية أم من المواطنين، بحيث يضطلع القائمون عليه بإخطار الجهات المنوط بها ضبط تلك الجرائم، للوقوف على حقيقة تلك البلاغات، وتحرير المحاضر القضائية بشأنها في ضوء ما تسفر عنه معاينة مسرح الواقعة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، وإخطار النيابة المختصة، وكذا إخطار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف لمتابعة تلك القضايا، على أن تجري مساءلة الموظف الذي يثبت تقصيره في اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن تلك البلاغات .


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