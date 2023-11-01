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الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة عند 5 5% دون تغيير

11/1/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس معدل فائدته الرئيسية عند 5.5% دون تغيير.
وقد قام «الفيدرالي» برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس، مايو، يونيو، يوليو، سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر.
ورفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة 4 مرات في عام 2023 وثبت 3 مرات، بينما يتبقى اجتماع 13 ديسمبر 2023.
وجاء القرار الأخير متوافقا مع التوقعات، في حين يترصد خبراء وتجار عن كثب أي تغيير على صعيد التوجهات المستقبلية.
وقبل حملة التشديد النقدي، كان سعر الفائدة في مارس 2022 بنطاق 0.25% إلى 0.50%.

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