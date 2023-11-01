الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة عند 5 5% دون تغيير

(MENAFN
- Al-Anbaa) أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس معدل فائدته الرئيسية عند 5.5% دون تغيير.
وقد قام «الفيدرالي» برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس، مايو، يونيو، يوليو، سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر.
ورفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة 4 مرات في عام 2023 وثبت 3 مرات، بينما يتبقى اجتماع 13 ديسمبر 2023.
وجاء القرار الأخير متوافقا مع التوقعات، في حين يترصد خبراء وتجار عن كثب أي تغيير على صعيد التوجهات المستقبلية.
وقبل حملة التشديد النقدي، كان سعر الفائدة في مارس 2022 بنطاق 0.25% إلى 0.50%.
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