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مستودعات أجيليتي اللوجستية بساحل العاج تنال أول شهادة للمباني الخضراء

11/1/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت أجيليتي، الشركة الرائدة والمتخصصة في خدمات سلسلة الإمداد والبنية التحتية والابتكار، أن مستودعاتها في مجمع أجيليتي اللوجستي بأبيدجان هي المباني الأولى التي تحصل على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء في ساحل العاج ومنطقة غرب أفريقيا.
EDGE، هو اختصار بالحروف الأولى «للتميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر»، وهو نظام شهادات اعتراف بتطبيق المعيار العالمي للمباني الموفرة للطاقة، وتشرف على منحه مؤسسة التمويل الدولية التي تعتبر ذراعا للبنك الدولي. ويتطلب استحقاق الشهادة الأساسية أن تطبق المباني الحد الأدنى من الخفض وبنسبة لا تقل عن 20% في استخدام الطاقة والمياه و«الطاقة المتجسدة» في مواد البناء، عند مقارنتها بالمباني المحلية.
وحصلت مستودعات مجمع أبيدجان اللوجستي الذي تبلغ مساحته 27.000 متر مربع والتابع لأجيليتي على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء. تتميز هذه المباني المتطورة والحائزة شهادة «جهوزية الخلو من الكربون» من EDGE بتوفيرها للطاقة بنسبة 40% على الأقل مقارنة بنظيراتها من المباني الأخرى، حيث تحقق توفيرا في كل من الطاقة: من 57% إلى 74%، وفي المياه من 53% إلى 57%. كما استخدم لبنائها مواد نسبة الكربون المدمج فيها أقل بنحو 63% إلى 69%، وشمل ذلك الأسقف والبلاط ومواد الجدران الخارجية ومواد زجاج النوافذ. كذلك، تم تعزيز كفاءة الطاقة من خلال كل من: تقليل نسب النوافذ إلى الجدران، والأسقف والجدران الخارجية المعزولة، والإضاءة الخاصة. وعلاوة على ما سبق، تم تقليل استخدام المياه من خلال استخدام أنظمة أنابيب تسهم بترشيد استهلاك المياه في المطابخ التحضيرية ودورات المياه.
وبهذه المناسبة، قال جيفري وايت الرئيس التنفيذي لأجيليتي - أفريقيا: إن أجيليتي عازمة على أن تكون الرائدة في تطوير مستودعات حديثة وموفرة للطاقة لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء القارة الأفريقية، حيث تستخدم مستودعات أجيليتي للتخزين والتوزيع والتعبئة والمعالجة والتصنيع الخفيف. نريد مساعدة الشركات متعددة الجنسيات على تلبية المعايير الدولية والقدرة على التوسع لتلبية الطلب المزدهر في السوق الأفريقية. إن توفير البنية التحتية عالية الجودة يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتمكين النمو وتوليد فرص العمل والازدهار.
ومجمعات أجيليتي اللوجستية عبارة عن مجمعات تخزين آمنة من الفئات A وB يسهل الوصول إليها وتعمل 24/7، وهي مصممة وفقا للمعايير الدولية وبميزات هندسية واستدامة متقدمة، ومجهزة بكل المتطلبات التي تجعل منها المكان المثالي للسيرفرات المركزية للبيانات. تمتلك أجيليتي مجمعات لوجستية في أماكن متعددة بالقارة الأفريقية، وتبلغ مساحة مجمعها اللوجستي في أكرا، غانا 160 ألف متر مربع، وفي مابوتو، موزمبيق 320 ألف متر مربع، وفي لاغوس، نيجيريا 270 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية ينمو East التي تبلغ مساحتها 270 ألف متر مربع في القاهرة، مصر، وهي جزء من مشروع مشترك مع شركة حسن علام للمرافق.
ويعد مرفق أجيليتي اللوجستي في أبيدجان ثاني المستودعات التي تحصل على شهادة EDGE Advanced، بعد حصول أجيليتي في العام 2022 على شهادتها الأولى وذلك لأحد مستودعاتها في مجمع أجيليتي اللوجستي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. والذي اعتبر أول مبنى يتم منحه هذه الشهادة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذا، ويشكل عملاء مجمعات أجيليتي اللوجستية باقة متنوعة من الشركات الدولية والمحلية مختلفة الأنشطة ومنها قطاعات البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والسيارات والطاقة والتجارة الإلكترونية.
وأضاف وايت: توفر أجيليتي من خلال مجمعاتها اللوجستية البنية التحتية الأساسية التي تعزز من كفاءة الشركات وقدراتها التنافسية في أفريقيا. وتتيح مستودعات أجيليتي الجاهزة إمكانية النمو والتطور للشركات المحلية، كما تختصر من الوقت الذي تستغرقه الشركات الإقليمية والعالمية الراغبة بدخول السوق الأفريقية ومباشرة عملياتها. وتتوافق الشبكة المتنامية من مجمعات أجيليتي اللوجستية في أفريقيا مع الفرص الكبيرة التي تخلقها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحسين وتوسيع التجارة على المستويين الإقليمي والدولي.

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