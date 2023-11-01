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Ooredoo الكويت سباقة في تبني أحدث التقنيات

11/1/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن قيامها بتوسيع شبكة المكالمات الصوتية المتنقلة عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE) وتوسيع تغطية 5G. تأتي هذه الخطوات الاستراتيجية البارزة كجزء من التزام الشركة بتعزيز بنيتها التحتية، وتأكيدها على مكانتها الريادية في صناعة الاتصالات، واهتمامها المستمر بالابتكار والتطوير.
وحققت Ooredoo الكويت إنجازات استثنائية في مجال خدمات الاتصال، سواء على الصعيدين المحلي والعالمي. حيث توفر شبكتها الواسعة خدمات التجوال في أكثر من 175 دولة، وتعمل بالتعاون مع أكثر من 350 مشغل خدمات. وذلك ما يسهم في ضمان تجربة سلسة للعملاء عبر العالم. وتفخر Ooredoo الكويت بامتلاكها أوسع تغطية لتقنية 5G وVoLTE في الكويت وفي الساحة الإقليمية، هذه الشبكة الشاملة تضمن لعملاء Ooredoo البقاء على اتصال بسهولة وفاعلية عبر العديد من دول العالم.
وتقدم Ooredoo خدمات الاتصالات الأكثر تميزا من خلال مجموعتها الواسعة من باقات التجوال، والتي تم تصميمها بعناية فائقة لتحافظ على ميزتها التنافسية، مع إعطاء العملاء العديد من الاختيارات لتتناسب مع أسلوب حياة العميل.
علاوة على ذلك، تقدم Ooredoo الكويت أيضا مجموعة متنوعة من باقات التجوال داخل الطائرة.
جدير بالذكر أن Ooredoo تنفرد بتقديم خدمة الإنترنت غير المحدودة أثناء التجوال، حيث تضمن هذه الميزة الرائدة للعملاء ميزة توفير بيانات غير محدودة أثناء السفر، ما يضمن تجربة سفر ممتعة، وتمتاز باقات Passport بأسعارها التنافسية بالمقارنة مع غيرها من الشركات الأخرى، ما يوفر للعملاء وسيلة اقتصادية وموثوقة للاتصال أثناء سفرهم.
كما يظهر التوسع السريع والإنجازات الملحوظة لشركة Ooredoo الكويت التزامها الثابت بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها، ليشكل حافزا مستمرا لتحقيق المزيد من النجاحات، ورفع المعايير لخدمات الاتصالات في المنطقة والعالم.

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