Thursday, 02 November 2023 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوبيان يختتم أسبوعا من الفعاليات المتنوعة مع عملائه وموظفيه

11/1/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل بنك بوبيان مع عملائه وموظفيه باليوم العالمي لخدمة العملاء Customer Experience، حيث نظم مجموعة مختلفة من الفعاليات والمفاجآت وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لتعزيز التزامه بتقديم تجارب استثنائية ومتميزة للعملاء، وتقديرا لجهود موظفيه كونهم أصحاب مسيرة البنك بوبيان الناجحة في خدمة العملاء.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري بهذه المناسبة: إن تجربة الاحتفال مع موظفينا وعملائنا على مدار أسبوع كامل باليوم العالمي للـ Customer Experience هي تجربة استثنائية الهدف منها تأكيد التزامنا لتحقيق أعلى مستوى من رضا عملائنا الذين نتواصل معهم باستمرار لضمان تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم، وهو ما رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعاتهم.
وأضاف أن كل الفعاليات والمفاجآت التي جاءت ضمن مبادرة الاحتفال باليوم العالمي لخدمة العميل مع موظفينا وعملائنا إنما تعزز حرصنا على الاحتفاظ بالثقة التي أولوها لنا وتؤكد استحقاقنا لحصد جائزة «أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت».
من ناحيته، أعرب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم عن سعادته بنجاح مبادرة بنك بوبيان الأولى للاحتفال باليوم العالمي لخدمة العملاء كونها جاءت لتعبر عن شكر وتقدير البنك لجميع الشركاء المميزين في تقديم خدمة استثنائية ومميزة لتعزيز ثقة ورضا العملاء.
وأضاف: حرصنا على أن يكون الاحتفال باليوم العالمي لخدمة العملاء غير مقتصر على شريحة محددة فحسب، بل كان التوجه أن يشمل فئات عدة مثل عملائنا وموظفينا كذلك عدد من العلامات التجارية المحلية الصغيرة والرائدة في خدمة العملاء ممن تميزوا بتقديم خدمة استثنائية للعملاء.
وفي سياق فعاليات اليوم العالمي لخدمة العملاء، احتفل بنك بوبيان بتكريم عدد من موظفيه المتميزين في خدمة العملاء ليكون بمنزلة اعتراف ورسالة شكر لهم كونهم المحرك الرئيسي والركيزة الأساسية في استكمال ما بدأه بوبيان من مسيرة ناجحة في مجال خدمة العملاء.
وأوضح المجحم: نسعى دائما إلى تعزيز مهارات كوادرنا البشرية لضمان استمرارنا في تقديم خدمة عملاء استثنائية وبأعلى المعايير الدولية التي تعكس مكانة البنك المرموقة ومركزه الريادي ضمن القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن بوبيان يتواصل بصورة دائمة مع عملائه من خلال دراسات واستطلاع آراء وتحليل بيانات لضمان تحقيق أعلى درجات الرضا وتطبيقها وفق المعايير الدولية.
وقام بوبيان بالتعاون مع سيرفس هيرو بتكريم العلامات التجارية الكويتية المحلية التي تقدم خدمة استثنائية، حيث وضعت هذه المبادرة بوبيان كشركة رائدة في تجربة العملاء مع تشجيع ودعم المجتمع المحلي والشركات الصغيرة للتميز في الخدمة، حيث تم اختيار شركتي «مطعم سولو بيتزا» وشركة «مطعم أوفو» باعتبارهما من الشركات الناشئة والمميزة في خدمة العملاء بقطاع المطاعم.
ولتحقيـــق الفائـــدة المزدوجة قدم فريق بوبيان لرواد المطعمين مفاجأة «فاتورتكم علينا» وقد عبر العملاء المتواجدون عن سعادتهم بهذه المفاجأة مؤكدين انه ليس بالغريب على بنك بوبيان أن يبادر بكل جديد بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات عملائه من كل الشرائح وغيرهم ليثبت دوما انه الرائد الأول في «خدمة العملاء».
وعلق المجحم على هذه البادرة قائلا إن مبادرة «CX Local Brands Champions» تأتي من رغبتنا في تشجيع جميع القطاعات لاسيما الناشئة لتقديم خدمة مميزة نعزز من خلالها تجارب العملاء ومن ثم الاعتراف بريادة هذه الشركات وتفوق خدماتها من خلال فريق احترافي متخصص في تقديم أعلى معايير الخدمة الدولية.
وفي سياق متصل، أعربت الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيرفس هيرو فاتن غزالة عن سعادتها بالتعاون مع بنك بوبيان من خلال تكريم إحدى أهم العلامات التجارية المحلية الرائدة في خدمة العملاء ضمن برنامج Customer Experience لتكون مبادرة تشجيعية يتبناها بوبيان كونه الأفضل في خدمة العملاء لمدة 13عاما على التوالي منذ عام 2010.
كذلك نظم بنك بوبيان ورشة عمل لعدد من عملائه قدم خلالها فرصة للتعرف عن أفضل الممارسات في خدمة العملاء ومهارات الاتصال واستراتيجيات التفاوض اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة من أفضل إلى الأفضل، وقد استهدفت ورشة العمل العملاء الذين يتطلعون إلى التركيز على العملاء والحرص على تطوير ثقافة ومعيار التميز لضمان الوصول أعلى درجات الرضا وتطبيقها وفق المعايير الدولية.
واختتم المجحم تصريحه بأن خدمة العملاء تتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائما الأفضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، مؤكدا أن التحديات التي تتعلق بخدمة العملاء تزداد يوما بعد يوم وتضع على عاتق مختلف إدارات البنك مسؤوليات جديدة.

MENAFN01112023000130011022ID1107355573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث