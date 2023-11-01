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الوطني خدمات جديدة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل

11/1/2023 11:02:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك الكويت الوطني إثراء الخدمات الرقمية التي يوفرها للعملاء باستخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال إضافة ميزات وتحسينات جديدة إلى البرنامج تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات العملاء وبما يتوافق مع تطلعاتهم. وفي ذلك الإطار، أطلق الوطني باقة من الخدمات الجديدة التي تمكن العملاء من إدارة حساباتهم وإجراء مزيد من المعاملات بسهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان. وسيتمكن العملاء من استخدام الخدمات الجديدة بعد إجراء التحديثات وإرسال الطلب من خلال برنامج الوطني عبر الموبايل في أي وقت ومكان، حيث ان كافة الخدمات متوافرة على مدار الساعة بشكل سهل وآمن.
ويمكن للعملاء حاملي بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة من خلال خدمة FlexiPay سداد قيمة مشترياتهم في المحلات أو عبر الإنترنت محليا ودوليا بأقساط تمتد إلى 12 شهرا من دون فوائد، وذلك لكل عملية شراء لا تقل قيمتها عن 150 دينارا، ويمكن لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة الاستفادة من الخدمة عند نقاط البيع في المحلات المشاركة وهي «جايت»، «مكتبة جرير» و«فانتسي وورلد» وشركة يونيتك للأجهزة الطبية وسامسونغ البابطين.
حظر البطاقات: تسمح الخدمة للعملاء بحظر بطاقات السحب الآلي ومسبقة الدفع بشكل مؤقت وإلغاء حظرها باستخدام برنامج الوطني عبر الموبايل بخطوات بسيطة من أي مكان وفي أي وقت بكل أمان وسهولة. الإبلاغ عن البطاقات المفقودة: توفر الخدمة للعملاء إمكانية الإبلاغ عن البطاقات الائتمانية المفقودة أو المسروقة في خطوة واحدة باستخدام برنامج الوطني عبر الموبايل، ليتم إصدار بطاقة بديلة تلقائيا بمجرد الإبلاغ عن البطاقة المفقودة أو المسروقة.
إيصال الحوالة: يتيح برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل للعملاء الحصول على «إيصال الحوالة» بعد إنهاء التحويلات بين الحسابات الخاصة والتحويلات المحلية والدولية، على مدار الساعة، كما يمكنهم الرجوع إلى كشف الحساب والانتقال إلى معاملة التحويل. فتح وإدارة حسابات استثمارية: يمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة فتح وإدارة حسابات استثمارية لدى الوطني للاستثمار من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بكل أمان وسهولة.
إدارة الأجهزة: يستطيع العميل إدارة أجهزته المسجلة في خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال التطبيق، بحيث يمكنه إضافة جهاز أو إلغاؤه عبر التطبيق نفسه بكل سهولة، ولسلامة وأمان العميل، يحرص بنك الكويت الوطني على تحديد عدد الأجهزة المسموحة للتسجيل في الخدمة. دخول أكثر من مستخدم: يستطيع المستخدم الدخول إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل باستخدام اسم مستخدم آخر على نفس الجهاز، من خلال إضافة خاصية جديدة باسم «تسجيل الدخول مع مستخدم آخر». وبهذه المناسبة، قال مدير العمليات المصرفية عبر الموبايل بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد الدخيل: نحرص على ان ينعكس تفوقنا الرقمي على ما نقدمه من خدمات ومنتجات رقمية متطورة لعملائنا ولتحقيق ذلك الهدف نركز بشكل أساسي على إضافة مزيد من الخدمات والتحسينات إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الذي يعتمد عليه العملاء بكثافة في إتمام معاملاتهم.
وأضاف: كافة التعديلات والخدمات الجديدة تلبي احتياجات العملاء، والتي نتعرف عليها بدقة وعناية شديدة من خلال التواصل الدائم معهم والاستماع إلى كافة التفاصيل، حيث نضع تلك الاحتياجات أهدافا لا بد من تحقيقها ومنحهم تجربة مصرفية استثنائية.
وأكد الدخيل أن الخدمات الجديدة التي تم إضافتها إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل يحتاج إليها العديد من العملاء في حياتهم اليومية باستمرار، مشيرا إلى استهداف البنك تشجيع العملاء لإتمام معاملاتهم من خلال قنوات الوطني الرقمية المتعددة.
ويهدف بنك الكويت الوطني من خلال برنامج الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة الأموال بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يسمح للعملاء القيام بالمعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، سداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت، فضلا عن تقديم طلب كشف حساب ودفتر شيكات وتحديث البيانات وغيرها من الأمور. ويمكن للعملاء تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوافر حاليا على متجر آبل Apple Store ومتجر غوغل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei App Gallery.

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