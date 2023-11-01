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قيمة البيتكوين تقفز بأكثر من 3 مليارات في المائة منذ إطلاقها قبل 15 عاما

11/1/2023 11:02:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعتبر الأسبوع الجاري هو الذكرى الخامسة عشرة لإطلاق عملة البيتكوين المشفرة، والتي ارتفعت بأكثر من 3 مليارات في المائة (أو نحو 3.449.989.839% بالتحديد)، ما يعني أن من احتفظوا بها منذ ذلك الحين، كانوا محظوظين للغاية.
عرفت العملة المشفرة الأوسع شهرة مع طرح ما يعرف بالورقة البيضاء للبيتكوين، والتي نشرها مطور باسم مستعار «ساتوشي ناكاموتو» في 31 أكتوبر عام 2008.
وبالطبع، كان القليل من الناس يتوقعون أنها سوف تستمر لتصبح جوهر صناعة العملات المشفرة التي يبلغ حجمها الآن 1.3 تريليون دولار.
واليوم، تبلغ قيمة سوق عملة البيتكوين أكثر من 670 مليار دولار، ولاتزال العملة المشفرة الأكثر شعبية وتداولا على نطاق واسع - من بين مجال يعج بالمنافسين مثل الإيثريوم وبدائل البيتكوين مثل «سولانا».
وأطلق المطورون شبكة البيتكوين في يناير عام 2009، فيما كانت أول معاملة في أكتوبر من العام نفسه، عندما أرسل شخص ما 5050 وحدة بيتكوين إلى أحد المواقع ليحصل على 5.02 دولارات في المقابل.
ووفقا لهذا السعر الأولي الذي يبلغ نحو 10 سنتات، فإن العملة المشفرة ارتفعت منذ ذلك الحين بأكثر من 3.4 مليارات%، وهذا بالمقارنة بزيادة بنسبة 300% تقريبا قبل توزيعات الأرباح لمؤشر «إس آند بي 500» منذ أكتوبر 2009.
وبالنظر إلى السعر الأخير للبيتكوين البالغ 34290 دولارا، فإن قيمة الاستثمار الأولي البالغة 5 دولارات، كانت تبلغ الآن ما يزيد قليلا على 173 مليون دولار.
من جهة أخرى، يتوقع محللون شركة «برنشتاين» في تقرير ارتفاع سعر البيتكوين بأكثر من 300% إلى 150 ألف دولار بحلول عام 2025 مع بدء أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية دورة جديدة، وأوضحت الشركة أن البيتكوين على وشك أن تشهد تحركات كبيرة محتملة في الصناعة بما في ذلك الموافقة على أول صندوق استثمار متداول للعملة المشفرة.
وتوقع «غوتام تشوغاني» المحلل لدى شركة الأبحاث موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على إطلاق صندوق للبيتكوين متداول في البورصة بحلول الربع الأول من العام المقبل.
وارتفعت البيتكوين في الأسبوع الماضي إلى 35 ألف دولار وهو المستوى الأعلى لها منذ مايو 2022، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بالحصول على الضوء الأخضر للصناديق المتداولة بحلول نهاية العام.
هذا، ويساهم صعود بيتكوين إلى 35 ألف دولار في استعادة سمعتها في عالم الاستثمار، بعد ان تجاوز ارتفاع أكبر عملة مشفرة في العالم الضعف مقارنة بسعرها بعد الانهيار المدوي الذي منيت به العام الماضي، وهو تطور كبير في وقت انخفضت الأسهم وارتفعت عائدات السندات.
وفي ظل نية «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» مواصلة رفع أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الاستقرار المالي، يرى بعض المستشارين أن إضافة بيتكوين إلى المحافظ الاستثمارية يمكن أن يكون وسيلة جيدة للتنويع.
ويعد هذا التطور بمنزلة تغيير كبير عن نوفمبر الماضي، عندما أدى إفلاس FTX ـ الذي أثار اتهامات بالاحتيال قادت مؤسسها سام بانكمان-فريد إلى المحاكمة ـ ما دفع بالعملات المشفرة إلى الدوامة، مع تداول «بيتكوين» دون مستوى 16 ألف دولار. وعلى الرغم من أنه لايزال العديد من مستشاري الثروات يحذرون من الاستثمار في العملة المشفرة، كونها عرضة للتقلبات، يجادل آخرون بأن تخصيصا محدودا يمكن أن يساعد في توزيع المخاطر بمحفظة استثماراتك.
أما رايان فيرث، المخطط المالي في «ميرسر ستريت» بمدينة بيلير بولاية تكساس، فيرى أن جاذبية بيتكوين تتمثل في عدم ارتباطها بالأسهم والسندات، على الأقل في الأشهر الأخيرة. ارتفعت العملة المشفرة منذ بداية سبتمبر بنسبة 34%، في حين انخفض مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك 100» بنحو 8%.
قال فيرث إن عودة ظهور بيتكوين كوسيلة تحوط محتملة ضد التضخم ـ بسبب طبيعتها الثابتة واللامركزية ـ أمر جدير بالاهتمام أيضا. على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايزال متوسط أسعار المستهلكين آخذا في الارتفاع.
يمكن أن يشجع تتبع صندوق بيتكوين المحتمل للتداول في البورصة الأشخاص العاديين على إضافة التشفير إلى محافظهم أكثر من أي وقت مضى. على الرغم من أن الصناعة تحاول على مدار سنوات إطلاق مثل هذا المنتج، فقد تعرضت لمواجهات مع الجهات التنظيمية مرارا وتكرارا، والتي يساورها القلق بسبب الطابع المتقلب الذي يميز التشفير وإمكانية التلاعب في هذه الصناعة.
يقول مايك كيلي، وهو مؤسس شركة «كيلي فايننشال بلانينغ» في سينسيناتي إن إطلاق صندوق متداول في البورصة سيكون أفضل طريقة للشخص العادي للاستثمار في بيتكوين، كما يوصي بإبقاء المخصصات أقل من 5%.
وأضاف: «إنها التوصية نفسها بالنسبة إلى السهم الواحد. أنت تسعى للحفاظ على التنويع في المحفظة، وألا تسمح لمركز استثماري واحد بأن يهوي بمحفظتك».
على صعيد آخر، لايزال آخرون في عالم الاستشارات المالية ينظرون إلى بيتكوين على أنها رهان محفوف بالمخاطر، وهي أقرب إلى المضاربة من كونها استثمارا طويل الأجل.

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