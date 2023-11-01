KIB يعقد شراكة إستراتيجية حصرية مع Visa

البنك سيعتمد خدمات شركة Visa فيما يتعلق بجميع البطاقات المصدرة منه

رباب الجوهريأعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن شراكة النمو الاستراتيجية الحصرية مع شركة Visa، وذلك بهدف تعزيز النمو، وسيمتد هذا التعاون المهم بين الطرفين لمدة 7 سنوات، حيث يستعد KIB للتحول إلى بنك يعتمد حصريا على خدمات شركة Visa فيما يتعلق بكل البطاقات المصدرة منه.بهذه المناسبة، قالت رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والشراكات في مكتب فيزا الكويت وقطر ارتي ثانكي: نعلن عن انطلاقة هذه الشراكة المميزة لمدة 7 سنوات مع KIB، والتي من شأنها ترسيخ التزامنا المشترك بتعزيز مستويات نمو التجارة الرقمية في الكويت، إضافة إلى الارتقاء بقدرتنا على الابتكار بشكل كبير، وتوفير تجربة دفع آمنة وسلسة للعملاء، أفرادا وشركات، على حد السواء، إلى جانب الانتقال إلى مرحلة النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع أجندة حكومة الكويت المالية والتوجه نحو رقمنة العمليات المصرفية وتقليل التعاملات النقدية.وفي سياق متصل، أعلن KIB حصوله على شهادة انضمامه لبرنامج Visa Ready المصمم لتعزيز التكنولوجيا المالية، كأول بنك يحقق هذا الإنجاز في الكويت، كدليل على جهوده المستمرة لتحقيق التميز، ومن شأن هذه الخطوة تمكين البنك من تقديم حلول خاصة بإصدار البطاقات، وطرق الدفع، والخدمات المصرفية الرقمية للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي.وأشارت ثانكي الى ان هذه الشراكة مبنية بشكل أساسي على اعتماد الابتكار والتكنولوجيا وفتح آفاق جديدة من التعاون، حيث يعمل الطرفان على تقديم حلول مالية متطورة ورائدة في السوق المحلي، بما ينعكس إيجابا على مستوى أدائهما، وعلى قطاع البنوك بشكل عام.وفي تعقيبه على إطلاق هذه الشراكة، قال مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار، محمد الشريف: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو جعل اسم KIB مقترنا بالابتكار وتقديم الحلول الموجهة لتلبية احتياجات العملاء، ونحن نواصل التزامنا بتقديم تجربة مصرفية تتجاوز التوقعات وتعكس دور KIB الرائد في توفير منتجات وخدمات من شأنها الارتقاء بالصناعة المصرفية إلى آفاق جديدة.وأضاف: الشراكة لن تقتصر على هذه تلك الخطوة الجديدة وعلى الحدود المصرفية التقليدية، وإنما ستضمن توحيد الموارد والخبرات والتكنولوجيا المالية لفتح أبواب جديدة وتوسيع نطاق العمل، ما يولد فرصا متنوعة ويمنح العملاء خيارات أوسع تشمل الكثير من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة.واختتم الشريف قائلا: تأتي شهادة Visa Ready تأكيدا على التزمنا بتحقيق التميز واستعدادنا الكامل لتمكين مختلف الشركات من الوصول إلى أحدث الخدمات المصرفية، مشيرا الى ان الشراكة الاستراتيجية بين KIB وشركة VISA تعتبر بداية عهد جديد يقدم العديد من فرص التعاون والنمو والابتكار حيث سيواصل البنك تشجيع كل عملائه الشركات، الحاليين والمستقبليين، على الانضمام إليه في تشكيل مستقبل أكثر ازدهارا للبنوك في الكويت. يذكر ان الشراكة الاستراتيجية ترتكز إلى أحدث مزايا التكنولوجيا المالية من أجل تقديم حلول دفع مبتكرة وخدمات ومنتجات مصرفية رائدة ومتنوعة، بما يضمن إنجاز ثورة في القطاع المصرفي بالكويت، وذلك بالاعتماد على خبرة VISA العالمية والإمكانيات الرقمية التي يمتلكها KIB، هذه الشراكة الاستراتيجية إلى أحدث مزايا التكنولوجيا المالية من أجل تقديم حلول دفع مبتكرة وخدمات ومنتجات مصرفية رائدة ومتنوعة، بما يضمن إنجاز ثورة في القطاع المصرفي بالكويت، وذلك بالاعتماد على خبرة VISA العالمية والإمكانيات الرقمية التي يمتلكها KIB.