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كيف تحصل على وظيفة أحلامك عبر Linkedin؟

11/1/2023 11:02:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتم تقديم ما يصل إلى 117 طلب عمل على موقع LinkedIn كل ثانية، بحسب الموقع، ولكن لتتميز عن الآخرين وتحصل على وظيفة أحلامك، هناك عدد من الخطوات التي يوصي بها الخبراء، من بينها ضرورة إظهار الإنجازات المهنية التي حققتها، واستخدم الروابط المميزة لإعطاء أمثلة على عملك، فضلا عن ضرورة تحديث ملفك الشخصي بانتظام للتأكد من أنه يعكس مهاراتك العديدة. ولكن عندما يتعلق الأمر بما لا ينبغي فعله، فإن أكبر علامة حمراء على LinkedIn هي رمز «الانفتاح على العمل»، كما يقول نولان تشيرش، مسؤول التوظيف السابق في «غوغل»، والذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لسوق المواهب Continuum.
وقال تشيرش: عندما يتعلق الأمر بمقابلات العمل، فأنت تريد أن تمنح الشركة التي تجري المقابلة معها الشعور بأن لديك خيارات أخرى وأن عليهم القتال من أجلك. وأضاف: إن التوظيف يشبه المواعدة، عليك أن تجعل الطرف الآخر يشعر وكأنك مميز.
ويرى تشيرش أن علامة «منفتح للعمل» تعطي إيحاء لمديري التوظيف أنك ستقبل أي وظيفة، من أي شخص يتواصل معك. وقال: يشعر مدير التوظيف باليأس في الواقع.
وأوضح تشيرش، باعتبارك مسؤول توظيف، «أنت تريد أن تشعر بأن هذا الشخص يريد حقا العمل في شركتك وليس في أي شركة أخرى». وهذه العلامة تجعل الأمر يبدو عكس ذلك.
ويعتقد القائمون على التوظيف أن «أفضل الأشخاص لا يبحثون عن وظائف، ويجب أن يجدوا بعض المعاناة في البحث عنهم وإخراجهم، هؤلاء الأشخاص منفتحون دائما على المحادثات مع أصحاب العمل المحتملين، لكنهم سعداء حيث هم لأن مهاراتهم ومواهبهم ساعدتهم في بناء فرص عظيمة لأنفسهم».
هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك التقدم للوظائف إذا كنت تبحث عن الدور التالي، كما يقول تشيرش، فقط لا تشير إلى ذلك بشكل علني على LinkedIn.
وقال: عليك أن تخلق الرغبة للأفضل أو للأسوأ، هذه هي الطريقة التي يتم بها تكوين البشر، عندما تبدو يائسا، فإن الناس لا يريدونك.

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