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تبادل خبرات البترول الوطنية وأرامكو في التحول الرقمي

11/1/2023 11:02:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد الاتحاد الخليجي للتكرير GDA لقاءه السنوي لعام 2023 في الكويت، واستضافته كل من شركة البترول الوطنية، وشركة البترول الكويتية العالمية تحت شعار «معا نحو طاقة مستدامة»، وجرى على هامش اللقاء تنظيم حلقة نقاشية لتبادل الخبرات بين شركتي «البترول الوطنية»، و«أرامكو» في مجال التحول الرقمي.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد سليمان البرقان أهمية هذا اللقاء لتعزيز الروابط بين شركات التكرير الخليجية، خصوصا بعد أن توسعت هذه الشركات، وزادت من قدراتها الإنتاجية، وأصبحت تحتل مرتبة مهمة ورفيعة ضمن صناعة التكرير العالمية، مشيرا إلى أن التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا يتطلب تعميق التعاون والمشاركة بين أعضاء الاتحاد.
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للبترول الوطنية، والتي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد، وضحة أحمد الخطيب إن استمرار صناعة التكرير العالمية في تطوير قدراتها التنافسية، يكتسب أهمية كبرى، بالتوازي مع دمج الابتكار في الأعمال اليومية للمحافظة على مكانتها الريادية.
وأشادت باللقاء السنوي للاتحاد، مؤكدة أنه أصبح يشكل نقطة مركزية ديناميكية لتبادل المعرفة والابتكار وأفضل الممارسات والرؤى والتجارب والخبرات في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات.
ونوهت الخطيب بإطلاق «جائزة الاتحاد الخليجي للتكرير للتميز» التي جاءت مباشرة بعد الهاكاثون الناجح الذي أطلقته لجنة الابتكار في «البترول الوطنية» العام الماضي، بالإضافة إلى تنظيم يوم للابتكار تحت شعار «عزز حياتك المهنية بالابتكار».
بدوره، عبر الأمين العام للاتحاد محمد الشهراني عن فخره بما أنجز خلال السنوات القليلة الماضية منذ إنشاء الاتحاد، ومن ذلك زيادة عدد أعضائه، والتوسع في تنظيم الدورات التدريبية وإطلاق المبادرات المتخصصة، وإنشاء المنصة التقنية، ورفع مستوى التكامل ما بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات.
وشهد اللقاء عروضا مرئية وجلسات عمل حول الإبداع والابتكار في صناعة النفط والغاز، حيث قدم فريق الابتكار في البترول الوطنية استعراضا حول الابتكار الرقمي والمهارات المرتبطة به.
من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لمركز الكويت للابتكار محمد الرفاعي مداخلة عرض فيها مفهوم الابتكار وكيفية استغلاله للسيطرة على التحديات.
ثم استعرضت لجنة لحام التيتانيوم بمصفاة ميناء الأحمدي تجربتها في استخدام تقنية لحام مادة التيتانيوم بالمصفاة، مما ساهم في إصلاح قطع غيار 19 معدة عوضا عن استبدالها، وبالتالي تحقيق وفر مالي كبير، وهو إنجاز لافت.
كما تحدث ممثل شركة أدنوك الإماراتية خالد العوضي عن الإبداع والابتكار والفرق بينهما، مستعرضا آلية ربط موظفي الشركة الذين يتجاوز عددهم 15 ألف موظف لإيصال أصواتهم وأفكارهم الإبداعية لتوضع بعد ذلك موضع التنفيذ وتصبح ابتكارات ذات قيمة ومردود.
وبعد ذلك استعرض وفد شركة أرامكو السعودية رؤية الشركة الرقمية وأسلوب تبني الأفكار الإبداعية والفنية وتطبيقها في مصافي الشركة، ثم عرض أهم التحديات التي تواجه القطاع النفطي بالمملكة العربية السعودية وكيف استطاعت الشركة التغلب عليها من خلال العصف الذهني وتبني الأفكار المبتكرة.
يذكر أن الشركات المؤسسة للاتحاد هي أرامكو السعودية والبترول الكويتية العالمية، ونفط البحرين (بابكو) والبترول الوطنية الكويتية، وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وأوكيو العمانية.

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