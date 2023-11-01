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زين وصباح الأحمد للموهبة والإبداع يستضيفان جلسة حول النجاح المالي المستدام

11/1/2023 11:02:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت مظلة شراكتهما الاستراتيجية لتمكين الابتكار ودعم ريادة الأعمال، استضافت كل من زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جلسة حول النجاح المالي المستدام في الابتكار وريادة الأعمال، قدمها ماركو بيرتيني بروفيسور التسويق من جامعة Esade لريادة الأعمال في برشلونة.
حضر الجلسة كل من مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني، وخبير ريادة الأعمال والابتكار في زين الكويت هيا المانع، ومؤسس Decision Lab عمر الحمد، حيث شهدت حضور أكثر من 80 مشاركا من المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة من مجتمع ريادة الأعمال المحلي.
وتعتبر هذه الخطوة إحدى ثمار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان هذا العام بهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المستدامة ضمن رؤيتهما المشتركة، والتي تتضمن العديد من الركائز مثل دعم الابتكارات وريادة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الإبداع، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الأطفال والشباب، وغيرها.
واستضافت الجلسة ماركو بيرتيني، وهو خبير ومؤلف وباحث عالمي في قطاع الأعمال والتسويق، ويشغل حاليا منصب بروفيسور التسويق ورئيس برامج الالتحاق المفتوح في جامعة Esade المرموقة لريادة الأعمال في برشلونة، حيث يتمتع بخبرات غنية في مجالات الأعمال والتسويق وريادة الأعمال عبر المناصب العديدة التي تقلدها في كبرى الجامعات والشركات الاستشارية حول العالم.
وخلال الجلسة، شارك البروفيسور بيرتيني الحضور العديد من النصائح القيمة لأي مبادر أو صاحب أعمال، حيث شدد على أهمية وضع استراتيجيات تحقيق الدخل الشاملة بشكل مبكر، والتعرف على المفاهيم الخاطئة في عالم الأعمال والتخلص منها، والتركيز على النهج الذي يستند حول العميل، وهي العوامل التي تسهم في تحقيق النجاح المالي المستدام للشركات الناشئة.
وأتت هذه الجلسة تحت مظلة مبادرة «وطن الابتكار»، والتي تشمل جميع مبادرات وجهود زين لدعم الإبداع وريادة الأعمال، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)، وتستهدف الشباب والمبادرين، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وتعزيز الابتكار، وغيرها.

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