بيتك يطلق حملة تمويلية للمنتجات الخضراء

تمويل حتى 95 ألف دينار ولـ 15 عاماً والقسط الأول بعد 12 شهراً

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملة تمويل شخصي للمواطنين اصحاب قسائم السكن الخاص، هي الاولى من نوعها على مستوى السوق الكويتي، تحت عنوان «التمويل المستدام للمنتجات الخضراء» Green Products، توفر كافة احتياجات العملاء لبناء السكن الخاص، من المنتجات الخضراء «المستدامة» إسكانية واستهلاكية، التي تساهم بالمحافظة على الموارد الطبيعية والطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة، من خلال حلول تمويلية تسهل عملية بناء وتجهيز بيت العمر، بالتعاون مع نخبة من الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يحقق للعملاء الراحة والاطمئنان والثقة في خدمة متكاملة لجميع مراحل البناء متوافقة مع احدث متطلبات حماية البيئة، وينسجم مع توجهات «بيتك» نحو قيادة التعاملات المالية نحو تعزيز عناصر الاستدامة والبيئة السليمة.وقال المدير التنفيذي للتمويل الشخصي بالوكالة في «بيتك» عبدالعزيز السعيد ان الحملة تساهم في تعميق دور «بيتك» للتوعية بالمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال منتجات تساهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، وتوسيع الاعتماد على عناصر البناء والانشاءات المتوافقة مع معايير الاستدامة، بالاضافة الى منح العملاء ميزات خاصة وتجربة جديدة من شأنها تعميم مشاريع الاستدامة البيئية ونشر ثقافتها في مشاريع البناء والتشييد بحيث تصبح ادواتها ووسائلها معروفة ومعتمدا عليها لدى الافراد.وشدد السعيد على دور «بيتك» المستمر في دعم جهود الدولة في توفير المسكن المناسب للمواطنين، مشيرا الى ان الحملة التمويلية تستمر لمدة 3 أشهر، وتقدم افضل المزايا على مستوى السوق، ومن أبرزها: خصومات حصرية على المنتجات الإسكانية والاستهلاكية، بالاضافة الى استحقاق القسط الاول بعد 12 شهرا من التعاقد، فيما يصل الحد الاعلى للتمويل الى 70 الف دينار للتمويل الإسكاني و25 ألف للتمويل الاستهلاكي، ومدة الائتمان تصل الى 15 عاما مع تمتع العميل بخدمة امكانية تأجيل القسط وفرصة اعادة ترتيب المديونية مستقبلا.وافاد بأن الحملة تأتي بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في توريد وتركيب المنتجات الخضراء، وتقدم الخدمة في جميع فروع «بيتك»، مشيرا الى ان المنتجات الخضراء التي تدخل في عملية البناء والتشييد، تنقسم الى قسمين، الاول يتعلق بمعدات وأجهزة ترشيد وخفض استهلاك الكهرباء والطاقة المتجددة ومعدات المياه وإكسسواراتها التي تساهم بتقليل هدر المياه، ومعدات أنظمة التكييف في المنازل، والتي تلبي الاحتياجات المتعددة للمواطن، وذلك بشكل آمن ومستدام، بالإضافة الى معدات الانارة واستخدام معدات تنقية المياه والهواء وتبريدهما داخل المنزل، وفي أنظمة ري الحدائق، وغيرها من التجهيزات العصرية للبيت الحديث، ويتعلق القسم الثاني بالانظمة والتطبيقات الذكية التي تتحكم من قريب او عن بعد، في تشغيل الاجهزة المنزلية المختلفة ومصادر الطاقة.وأعرب السعيد عن ثقته في ان الحملة ستساهم في تسليط الضوء على أهمية المنتجات الخضراء المستدامة والمتنوعة في مجال البناء، للتوعية والتعريف بأثرها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك لما يتمتع به «بيتك» من علاقة شراكة طويلة وممتدة مع الشركات العاملة بهذا المجال في السوق المحلي، وجهوده في تنشيط القطاع الخاص وتحقيق التعاون والتنسيق مع شركاته، لتعزيز منظومة خدمات «بيتك» في مجال بناء السكن والتشييد.