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تاريخيا نوفمبر أفضل شهر لـ 4 أسهم أميركية!

11/1/2023 11:02:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على الرغم من معاناة الأسواق خلال شهر أكتوبر، فقد تكون هناك بعض الأخبار الإيجابية خلال الشهر ما قبل الأخير من العام، وتحديدا لأربعة أسهم على الأقل في مؤشر داو جونز الصناعي.
جمـيـــع مؤشــرات السوق الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 1.5% منذ نهاية سبتمبر. لكن قد يجد المستثمرون بعض الراحة مع اقتراب نهاية العام، حيث كان شهر نوفمبر تاريخيا شهرا قويا للأسهم. وحقق مؤشر «داو جونز» مكاسب تاريخية بلغت 1.7% خلال شهر نوفمبر في كل عام منذ 1950، بحسب «Almanac» للتداول.
وبحسب دراسة لـ «CNBC Pro»، لمتوسط الأداء الشهري لجميع الأسهم الموجودة في مؤشر «داو جونز» والتي تعود إلى 20 عاما، سجلت 4 أسهم من بين الشركات الثلاثين المدرجة أكبر مكاسبها السنوية في جميع السنوات العشرين خلال شهر نوفمبر.
ارتفعت أسهم شركة «كاتربيلر» في المتوسط بنسبة 5.1% في نوفمبر، وهو تناقض لعمليات البيع التي بلغت قرابة 17% في أكتوبر على خلفية ضعف التوجيه المستقبلي. تعتبر الشركة المصنعة لمعدات البناء هي الأسوأ أداء في مؤشر داو جونز خلال أكتوبر.
كما ارتفع صانع طائرات الركاب والشركة المصنعة للدفاع «بوينغ» تاريخيا بنسبة 5.1% في نوفمبر. ويصنف المحللون بحسب «LSEG» سهم الشركة عند شراء بسعر مستهدف أعلى بنسبة 30% عن مستوياته الحالية.
انخفضت أسهم «بوينغ» بنحو 2.4% حتى الآن هذا الشهر، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لطائرة «737 ماكس» عن إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الثالث ولكن خسارة معدلة للسهم أكبر من المتوقع. انخفض السهم بعد أنباء عن عيوب الإنتاج التي أثرت على «737 ماكس». وسجلت «يونايتد هيلث» للتأمين تاريخيا مكاسب بنسبة 4.4% في نوفمبر. بزيادة 6% منذ بداية شهر أكتوبر بعد أن تجاوزت المبيعات والأرباح تقديرات المحللين في الربع الثالث، تعد أسهم الشركة هي الوحيدة من بين الأربعة التي لم تنخفض في شهر أكتوبر. وتضم القائمة أيضا المجموعة الصناعية «3M»، والذي أضاف تاريخيا 2.8% في نوفمبر. وقفزت أسهم «3M» في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج أرباح أقوى من المتوقع، مما رفع توقعاتها. وعلى الرغم من ذلك، انخفض السهم بنسبة 2.7% منذ بداية أكتوبر.

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