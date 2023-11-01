886 مليون دينار اعتمادات أكبر 20 مشروعا تنمويا



158.8 مليون دينار أكبر اعتمادات تنموية خلال العام المالي الحالي.. خصصت لـ «المطار الجديد» 143.5 مليون دينار.. ثاني أكبر اعتمادات مالية خلال العام وخصصت لمشروع مدينة المطلاع السكنية

أحمد مغربي - علي إبراهيمتستمر الكويت في جهودها الدؤوبة نحو إنجاز مشاريعها التنموية، إذ أدرجت اعتمادات بنحو مليار دينار للإنفاق على 130 مشروعا تنمويا خلال العام المالي الحالي، من بينها 114 مشروعا مستمرا، و16 مشروعا جديدا، ووفقا لبيانات المتابعة التي اطلعت عليها «الأنباء» فإن قائمة أكبر 20 مشروعا تنمويا تنفق عليها الكويت خلال 2023/2024 بلغت الاعتمادات المقدرة لها نحو 886.17 مليون دينار، وجاءت تفاصيلها كما يلي:1- توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2 الذي قدرت له اعتمادات مالية بما قيمته 158.8 مليون دينار أنفق 19.25% منها حتى نهاية سبتمبر الماضي فيما حدد تاريخ الانتهاء من المشروع في 1 سبتمبر 2024.2- مدينة المطلاع السكنية وهو المشروع المسؤولة عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتبلغ الاعتمادات المقدرة له في الميزانية 143.54 مليون دينار أنفق منها 3.01% حتى نهاية سبتمبر الماضي فيما حدد تاريخ الانتهاء من المشروع في نهاية مارس 2025.3- مصفاة الزور، وهو مشروع مسؤولة عنه مؤسسة البترول وتبلغ الاعتمادات المالية المقدرة له نحو 85.27 مليون دينار، فيما أنفق منها 14.57% حتى نهاية سبتمبر المنصرم.4- إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لإحدى المناطق وهو المشروع الذي قدرت له اعتمادات بـ 79.12 مليون دينار أنفق منها نحو 29.85% فيما يظهر تاريخ انتهاء المشروع في أول يناير 2024.5- مدينة صباح السالم الجامعية، وهي مشروع مستمر قدرت له اعتمادات بـ 72.8 مليون دينار وبلغت نسبة الإنفاق فيه 4.87% حتى نهاية سبتمبر الماضي فيما حدد تاريخ نهاية المشروع في 30 سبتمبر 2029.6- مشروع جنوب صباح الأحمد المسؤولة عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقدرت له اعتمادات بـ 59.7 مليون دينار فيما حدد تاريخ انتهاء المشروع في 31 أغسطس 2029، ولم يسجل أي إنفاق من الاعتمادات حتى سبتمبر المنصرم.7- مشروع جنوب سعد العبدالله المسؤولة عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو مشروع إنشائي مستمر قدرت له اعتمادات خلال العام المالي الحالي بـ 40.08 مليون دينار ولم يسجل أي إنفاق حتى نهاية سبتمبر 2023، بينما من المتوقع انتهاؤه في 30 أبريل 2029.8- مبان جديدة بمستشفى العدان وهو المشروع الذي قدرت له اعتمادات مالية بنحو 36 مليون دينار لم ينفق منها شيء حتى نهاية سبتمبر الماضي فيما يتوقع الانتهاء منها في 16 ديسمبر المقبل.9- مدينة الكويت الطبية، وهو مشروع مسؤولة عنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدرت له اعتمادات مالية بنحو 35.86 مليون دينار أنفق منها 3.93% بنهاية سبتمبر المنصرم، فيما حدد تاريخ انتهاء المشروع بنهاية مارس 2026.10- مبنى جديد بمركز الكويت للسرطان وهو مشروع مسؤولة عنه وزارة الصحة وقدرت له اعتمادات خلال العام المالي الحالي بنحو 29 مليون دينار فيما انفق منها 0.18% ويتوقع الانتهاء منه في 22 أبريل 2024.11- تطوير المدرج الشرقي بالمطار، وهو مشروع مسؤولة عنه الإدارة العامة للطيران المدني، قدرت له اعتمادات مالية بنحو 26.5 مليون دينار أنفق 13.29% منها بنهاية سبتمبر 2023 بينما يتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية نوفمبر 2024.12- جنوب عبدالله المبارك وهو مشروع مسؤولة عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقدرت له اعتمادات بـ 21.94 مليون دينار أنفق نحو 13.41% منها بنهاية سبتمبر 2023 فيما يتوقع الانتهاء من المشروع بتاريخ 31 مارس 2025.13- استكمال 14 ناديا رياضيا، وهو مشروع إنشائي مسؤولة عنه الهيئة العامة للرياضة وقدرت له اعتمادات خلال العام المالي الحالي بـ 20.57 مليون دينار وبلغت نسبة الإنفاق فيه 57.38% حتى نهاية سبتمبر 2023 فيما يقدر الانتهاء من المشروع بنهاية أبريل 2028.14- مستشفى الصباح الجديد، وهو مشروع مسؤولة عنه وزارة الصحة وقدرت له اعتمادات مالية بـ 20 مليون دينار فيما لم يسجل أي إنفاق حتى نهاية سبتمبر الماضي بينما تشير الأرقام إلى أن المشروع سينتهي في 22 أغسطس 2024.15- تطوير ميناء الشعيبة وهو مشروع إنشائي مسؤولة عنه مؤسسة الموانئ الكويتية وقدرت له 15 مليون دينار اعتمادات لم ينفق منها شيء بنهاية سبتمبر الماضي ويتوقع الانتهاء منه في 31 مارس 2027.16- مدينة جابر الأحمد المسؤولة عنها المؤسسة العامة للرعاية السجنية وقدرت لها اعتمادات مالية بلغت 14.19 مليون دينار فيما لم ينفق عليها شيء حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي ويتوقع الانتهاء منها بنهاية أكتوبر 2024.17- تطوير ميناء الشويخ وهو مشروع إنشائي مسؤولة عنه مؤسسة الموانئ الكويتية وقدرت له اعتمادات مالية بـ11.2 مليون دينار أنفق 38.44% منها ومتوقع الانتهاء منه في نهاية مارس 2028.18- ميناء مبارك الكبير وهو مشروع مسؤولة عنه وزارة الأشغال العامة وقدرت له اعتمادات مالية بلغت 9 ملايين دينار وبلغت نسبة الإنفاق عليه خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 23.03% ومن المتوقع انتهاؤه في 31 أكتوبر 2024.19- الطريق الإقليمي المرحلة الثانية الجزء الشمالي والمسؤولة عنه الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقدرت له اعتمادات بـ 5 ملايين دينار أنفق منها 92.19% ويقدر الانتهاء منه في منتصف أبريل المقبل.20- مراكز الشباب وهو مشروع يتبع الهيئة العامة للشباب وقدرت له اعتمادات بلغت 2.6 ملايين دينار لم ينفق منها شيء حتى نهاية سبتمبر المنصرم فيما يتوقع أن ينتهي بنهاية مارس 2028.