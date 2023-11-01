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205 مليارات دولار خسائر بورصات الخليج خلال أكتوبر

11/1/2023 11:02:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المحلل المالي
تكبدت أسواق الأسهم في دول الخليج العربي خسائر كبيرة منذ بداية شهر أكتوبر 2023 على وقع تزايد المخاوف من خطر تفاقم حرب إسرائيل على غزة وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحذيرات من رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة وان الصراع في الشرق الأوسط قد يقود إلى المزيد من المخاطر الرئيسية على الاقتصادات العالمية والتي هي في وضع صعب وتشهد تباطؤا في النمو وسط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى تصريح رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول عن السياسة النقدية الأميركية والذي تركز على ان الفرصة لا تزال قائمة للمزيد من التشدد النقدي في الأشهر القادمة حيث لا يزال التضخم مرتفعا عن المستوى المستهدف عند 2% وانه في حال وجود أي إشارات إلى نمو اقتصادي مرتفع أو ان سوق العمل لا يتباطأ فهذا سيكون مؤشرا على ضرورة رفع أسعار الفائدة، كما ان لارتفاع عوائد سندات الخزانة وخاصة لأجل 10 سنوات إلى 4.95% (أعلى مستوى منذ 2007) تداعياته السلبية على أسواق الأسهم ويضغط عليها في المدى القصير.
ومع تلك العوامل السلبية خسرت القيمة الرأسمالــيـــة السوقيـــة الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية منذ بداية شهر أكتوبر ما نسبته 4.75% أي ما يعادل 205 مليارات دولار وبالتالي تقلص مكاسبها إلى 7% منذ بداية عام 2023 أي ما يعادل ارتفاع قدره 275 مليار دولار لتسجل حاليا 4.13 تريليونات دولار.
وجاءت أسواق الأسهم السعودية والإماراتية كأبرز البورصات الخليجية التي تكبدت الخسائر في القيمة الرأسمالية السوقية خلال الشهر، حيث خسرت القيمة الرأسمالية السوقية لتداول السعودي منذ بداية شهر أكتوبر 2023 نحو 157 مليار دولار لتتقلص مكاسبه منذ بداية السنة الحالية إلى 251 مليار دولار، بينما خسرت أسواق الأسهم في الإمارات منذ بداية الشهر حوالي 31 مليار دولار لتسجل 919.64 مليار دولار ولا تزال رابحة منذ بداية السنة 60 مليار دولار بالرغم من خسائر شهر أكتوبر، أما بورصة الكويت فقد خسرت 6 مليارات دولار منذ بداية الشهر لتتعمق خسائرها منذ بداية السنة إلى 14 مليار دولار، بورصة قطر أيضا هي من الخاسرين منذ بداية الشهر بحوالي 12 مليار دولار.
وانعكست هذه الخسائر في أداء المؤشرات الرئيسية لبورصات الخليج، حيث خسر مؤشر اس اند بي لأسواق الأسهم الخليجية 5.76% منذ بداية شهر أكتوبر وخسر مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية شهر أكتوبر 7.53% ويكون اكبر الخاسرين وتتقلص أرباحه منذ بداية السنة إلى 15% في حركة تصحيحية وردة فعل سلبية على الصراع والتوترات في الشرق الأوسط.
أيضا خسر مؤشر بورصة قطر منذ بداية شـهــر أكـتـوبـــر 7.53% لتتعمق خسائره منذ بداية السنة إلى 11.25% بالتزامن مع تباطؤ نمو أرباح الشركات، بينما كانت خسائر بورصات السعودية وأبوظبي والكويت منذ بداية الشهر عند حدود الـ5% حيث خسر مؤشر سوق أبوطبي للأوراق المالية 4.71% ليسجل خسائر منذ بداية السنة نسبتها 8.68% وأيضا مؤشر تداول السعودي الذي خسر 4.99% في أكتوبر ليمحو مكاسبه منذ بداية السنة.
أما بورصة الكويت فلاتزال في مسار انحداري بالرغم من محفز نمو صافي أرباح الشركات المدرجة وتحسن تقييمات الشركات حيث خسر مؤشر السوق العام منذ بداية شهر أكتوبر 4.27% لترتفع خسائره منذ بداية السنة إلى 9.59%، بينما الخسائر الأكبر كانت من نصيب مؤشر السوق الأول حيث خسر 11.41% منذ بداية السنة الحالية.

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