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نفط الكويت لتنفيذ مشروعين بقيمة 300 مليون دينار

11/1/2023 11:02:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن مؤسسة البترول الكويتية قد وافقت على مشروعين نفطيين من المتوقع أن تبلغ قيمة كل منهما أكثر من
300 مليون دينار ما يعادل نحو 970 مليون دولار، وفقا لمصادر مطلعة في الصناعة النفطية.
وقالت مجلة ميد إن المشروع الأول يعرف باسم مركز التجميع والفصل 1 (SGC-1) ومحطة حقن المياه 1 (WIP-1)، أما المشروع الثاني فيشار إليه باسم مركز التجميع والفصل 3 (SGC-3) ومحطة حقن المياه 3 (WIP-3).
ونسبت المجلة إلى المصادر قولها إن شركة نفط الكويت التي ستتولى مسؤولية المشروعين قد رفعت مؤخرا وثائق المناقصات الخاصة بالمشروعين إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وأضاف المصدر «إن تقديم وثائق المناقصة إلى جهاز المناقصات يعتبر خطوة مهمة على طريق تحقيق تقدم بالنسبة لهذه المشاريع، وقد تم إبلاغ المقاولين بأن هذه المناقصات ستطرح قريبا، لكن الفترة الحقيقية التي سيستغرقها إصدار الدعوة للشركات لتقديم العطاءات غير واضحة بالضبط وما إذا كانت ستمتد لأسابيع أو أشهر من الآن». تجدر الإشارة إلى أن الكويت تهدف إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا من النفط بحلول عام 2035، بينما تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية نحو 2.9 مليون برميل يوميا.
وتخطط الكويت لاستثمار 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لرفع الإنتاج إلى هدف قصير المدى يبلغ 3.2 ملايين برميل يوميا.

MENAFN01112023000130011022ID1107355560

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