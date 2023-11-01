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تسلا تخسر 145 مليار دولار من قيمتها السوقية في أقل من أسبوعين

11/1/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فقدت أسهم شركة تسلا ما يقرب من خمس قيمتها، أو 145 مليار دولار، في أقل من أسبوعين وسط مخاوف متزايدة من أن الطلب على السيارات الكهربائية بدأ يتراجع.
وكانت الشركة قد خفضت توقعات نمو مبيعاتها خلال صدور نتائج الربع الثالث.
ويوم الاثنين الماضي وحده انخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 5% تقريبا بعد أنباء مفادها أن باناسونيك، الشريك والمورد منذ فترة طويلة لشركة تصنيع السيارات الكهربائية، خفضت إنتاج خلايا البطارية في اليابان خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2023. وتصدرت «تسلا» قائمة الشركات العالمية الأكبر خسارة في القيمة يوم الاثنين بإجمالي 32 مليار دولار.
وخلال مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة تسلا في 18 أكتوبر، حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، المساهمين من أن أسعار الفائدة تضغط على الشركة لإبقاء أسعار سياراتها الكهربائية منخفضة ويمكن أن تعوق قدرة المستهلكين على شراء أو تقسيط شراء المركبات الكهربائية في المستقبل.
كما قال ماسك مرارا وتكرارا إن شركة تسلا تواجه تحديات خطيرة مع بدء إنتاج سيارتها Cybertruck التي طال انتظارها.
وتكبد البائعون على المكشوف في شركة تسلا 3 مليارات دولار منذ ذلك التاريخ وحتى إغلاق يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات من شركة Ortex، وهي شركة خدمات معلومات مالية مقرها لندن.

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