((المصرية لتشغيل المعادن تسعى لاقتراض 25 مليون جنيه من بنك مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتفاوض الشركة المصرية لتشغيل المعادن مع بنك مصر لاقتراض 25 مليون جنيه، لإنشاء مصنع لجلفنة الحديد بالمنطقة الصناعية بقليوب مساحة تتجاوز ألف متر مربع.
قال عاشور سالم رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع سينفذ بالشراكة مع مستثمر محلى والمستثمر يساهم بأرض المشروع وأعمال الإنشاءات فى المقابل تساهم الشركة بـ25 مليون جنيه فقط بجانب خبرتها الممتدة فى القطاع.
والمصنع الجديد يتخصص فى تغطية مشغولات الحديد بطبقة من الزنك حتى يعزل سطحه تمامًا عن التأثر بالعوامل الجوية التى تؤدى لتآكل الحديد.
أضاف ((سالم)) لـ((البورصة))، أن الشركة تعتزم شراء معدات المصنع الجديد من الصين خاصة وأن مشروع جارى تصفيته خلال الفترة الحالية ومن المزمع أن يتم التعاقد على شراء تلك المعدات.
أشار إلى أن طن الحديد يُباع بعد عملية الجلفنة وإضافة طبقة من الزنك بنسب تتراوح بين 270 و470 ألف جنيه حسب المشغولات.
أوضح، أن دراسة الجدوى التى تم إعدادها بواسطة الشركات المختصة ذكرت أن حجم إنتاج المشروع اليومى يتراوح بين 4 و5 أطنان بحد أدنى.
لفت إلى أن 4 شركات فقط فى مصر تتخصص فى نشاط جلفنة الحديد الساخنة وجمعيها تتلقى طلبات بنسبة 80% من منطقة قليوب.
كتبت_ تقى أيمن:
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