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((المصرية لتشغيل المعادن تسعى لاقتراض 25 مليون جنيه من بنك مصر

11/1/2023 11:02:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتفاوض الشركة المصرية لتشغيل المعادن مع بنك مصر لاقتراض 25 مليون جنيه، لإنشاء مصنع لجلفنة الحديد بالمنطقة الصناعية بقليوب مساحة تتجاوز ألف متر مربع.

قال عاشور سالم رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع سينفذ بالشراكة مع مستثمر محلى والمستثمر يساهم بأرض المشروع وأعمال الإنشاءات فى المقابل تساهم الشركة بـ25 مليون جنيه فقط بجانب خبرتها الممتدة فى القطاع.

والمصنع الجديد يتخصص فى تغطية مشغولات الحديد بطبقة من الزنك حتى يعزل سطحه تمامًا عن التأثر بالعوامل الجوية التى تؤدى لتآكل الحديد.

أضاف ((سالم)) لـ((البورصة))، أن الشركة تعتزم شراء معدات المصنع الجديد من الصين خاصة وأن مشروع جارى تصفيته خلال الفترة الحالية ومن المزمع أن يتم التعاقد على شراء تلك المعدات.

أشار إلى أن طن الحديد يُباع بعد عملية الجلفنة وإضافة طبقة من الزنك بنسب تتراوح بين 270 و470 ألف جنيه حسب المشغولات.
أوضح، أن دراسة الجدوى التى تم إعدادها بواسطة الشركات المختصة ذكرت أن حجم إنتاج المشروع اليومى يتراوح بين 4 و5 أطنان بحد أدنى.

لفت إلى أن 4 شركات فقط فى مصر تتخصص فى نشاط جلفنة الحديد الساخنة وجمعيها تتلقى طلبات بنسبة 80% من منطقة قليوب.


كتبت_ تقى أيمن:

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