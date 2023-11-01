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النشاط الصناعى يقود قروض القطاع العام للنمو فى يوليو

11/1/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نمت التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع العام 8.75% فى يوليو الماضى على أساس شهرى، لتصل إلى 177.7 مليار جنيه، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى، وجاء النمو مدفوعًا بنمو تسهيلات بالعملة الأجنبية حصلت عليها شركات تابعة قطاع الأعمال العام والقطاع العام ذات نشاط صناعى.

وارتفع إجمالى التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركات الصناعية 106.5% على أساس شهرى، مُسجلة نحو 30.6 مليار جنيه فى يوليو الماضى مقارنة بـ 14.8 مليار جنيه فى يونيو، وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية فقد نمت 201 مليون جنيه، لتصل إلى 41.4 مليار جنيه بنهاية يوليو.

وانخفضت التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركات التجارية بالعملة الأجنبية 30.8%، مُسجلة نحو 746 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضى مقارنة بـ 1.09 مليار جنيه فى يونيو، وانخفضت التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية، لتصل إلى 4.49 مليار جنيه فى يوليو مقارنة بـ 4.62 مليار جنيه فى يونيو.

وتراجعت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية التى حصلت عليها شركات الخدمات 3.86% على أساس شهرى، مُسجلة نحو 25.1 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، أما بالنسبة للتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية فقد تراجعت 1.02% لتصل إلى 74.8 مليار جنيه.

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