النشاط الصناعى يقود قروض القطاع العام للنمو فى يوليو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نمت التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع العام 8.75% فى يوليو الماضى على أساس شهرى، لتصل إلى 177.7 مليار جنيه، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى، وجاء النمو مدفوعًا بنمو تسهيلات بالعملة الأجنبية حصلت عليها شركات تابعة قطاع الأعمال العام والقطاع العام ذات نشاط صناعى.
وارتفع إجمالى التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركات الصناعية 106.5% على أساس شهرى، مُسجلة نحو 30.6 مليار جنيه فى يوليو الماضى مقارنة بـ 14.8 مليار جنيه فى يونيو، وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية فقد نمت 201 مليون جنيه، لتصل إلى 41.4 مليار جنيه بنهاية يوليو.
وانخفضت التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركات التجارية بالعملة الأجنبية 30.8%، مُسجلة نحو 746 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضى مقارنة بـ 1.09 مليار جنيه فى يونيو، وانخفضت التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية، لتصل إلى 4.49 مليار جنيه فى يوليو مقارنة بـ 4.62 مليار جنيه فى يونيو.
وتراجعت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية التى حصلت عليها شركات الخدمات 3.86% على أساس شهرى، مُسجلة نحو 25.1 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، أما بالنسبة للتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية فقد تراجعت 1.02% لتصل إلى 74.8 مليار جنيه.
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