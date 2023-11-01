((تي آند سي)) للملابس الجاهزة تفاوض صندوق استثمار أوروبى لتنفيذ توسعات

تسعى شركة ((تي آند سي)) للملابس الجاهزة، إلى التوسع فى تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على نفاذ صادراتها إلى السوق الأوروبى من خلال تدشين محطات لإعادة تدوير مياة مصانع الشركة بجانب إنشاء محطة طاقة شمسية.

قال مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة ((تي آند سي)) للملابس الجاهزة، إن الشركة رصدت 90 مليون جنيه لتنفيذ تلك المشروعات ومن المستهدف تدوير 80% من المياة المستهلكة من المصنع يوميًا، حيث يتم معالجة 3 آلاف متر مكعب يوميًا، بينما تسعى الشركة إلى الإنتهاء من محطة الطاقة الشمسية بنهاية 2024.

أشار إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع أقمشة بالشراكة مع مستثمر أجنبى لزيادة نسبة القيمة المضافة للإنتاج من 45% إلى 90% فى محاولة لتحقيق التكامل الصناعى بدلا من استيراد مستلزمات إنتاج من الخارج.

لفت إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا مع صندوق استثماري أوروبى للاستثمار فى الأعمال التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة.

ذكر طلبة أن شركة ((تى أند سى)) طبقت نظام الرقمنة منذ العام الماضي وهو إنشاء نظام إلكتروني للمصنع، ويوجد تابلت على كل ماكينة تقيس إنتاج العامل، وهو ما أدى إلى زيادة كفاءة الإنتاج أول شهرين بنحو 15 %.

وبدأت الشركة عملها فى السوق المصرى عام 2011 بإجمالى استثمارات 6 مليون جنيه وبرأس مال 6.8 مليون دولار، قبل أن ترفعه الشركة مؤخرًًا لـ 20 مليون دولار، فين حين وصل إجمالى الاستثمارات التي ضخت منذ بداية عملها وحتى العام الجاري مايقرب من 50 مليون دولار، بالإضافة إلى تكاليف الأصول الثابتة مثل الأرض والإنشاءات وتقدر قيمتها بحوالى 300 مليون جنيه.

أشار إلى أن ((تى آند سي)) شركة مصرية تركية تأسست عام 2010.. لكن مع ثورة 25 يناير أغلقة مصانعها حتى 2011، وبدأت الشركة جزء من المصنع الحالي فى العبور بـ 5 خطوط إنتاج، وبحجم إنتاج 5 آلاف قطعة يوميًا.

لفت إلى أن الشركة أصبح لديها 40 خط إنتاج، بإجمالى حجم إنتاج 60 ألف قطعة يوميًا، ووظفت الشركة 2.5 ألف عامل على مدار العامين الماضيين، ووصل الإنتاج إلى 1.5 مليون قطعة شهريًا، وعدد البرندات لدى الشركة 15 براند عالمي، وتصدر منتجات الشركة إلى 36 دولة أسبوعيًا.

تابع: الشركة تصدر 100% من منتجات الجينز والجبردين إلى السوق العالمى بإجمالي صادرات بلغت 130 مليون دولار سنويًا.

أشار إلى أن الشركة يعمل بها 6 آلاف عامل منهم 41 خبيرا أجنبيا، والشركة مصنفة ضمن أكبر وأحدث 10 شركات فى السوق المصرى ما أهلها للحصول على قرض من جهة تمويل دولية تتبع الحكومة الفرنسية بقيمة 10 ملايين دولار.

لفت إلى ان التوسعات الأخيرة ستمكن الشركة من زيادة إنتاجها إلى 1.8 مليون قطعة شهريًا، بالإضافة إلى الوصول بالحصيلة التصديرية إلى 200 مليون دولار بنهاية العام.

قال طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن إجمالي حجم صادرات القطاع هزيل أمام المستثمرين الأجانب ولا تتناسب مع حجم وإمكانيات مصر فى هذه الصناعة مقارنة بدولة مثل بنجلاديش والتى تسجل حجم صادراتها قرابة 45 مليار دولار، بينما مصر تصل صادراتها إلى 3.5 مليار دولار.

تابع: المنتجات المصرية لم تستغل الفرصة للتواجد بشكل كبير في السوق الأفريقي لعدم استعداد الشركات المصرية، ما أدى خروج استثمارات كبيرة من السوق متجهة إلى دول أفرقية منها أثيوبيا وتنزانيا وكينيا وموروشيوس، لخلق صناعة نسيجية أيضًا في غرب إفريقيا أبزرها دول أنجولا.

تابع خلال عملى رئيسًا للمجلس التصديري للمنسوجات تم إعداد دراسة مع بنك الاتحاد الأوروبي لزيادة الصادرات المصرية للقطاع لترتفع من 3 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار خلال 4 سنوات بجانب توفير فرص عمل لـ 500 ألف عامل بجانب خلق صناعات مغذية وتعميق حقيقى، لكن تلك الدراسة محفوظة بوزارة التجارة والصناعة منذ 2020.

أضاف أنه خلال الـ 3 أعوام الماضية كان لدى مصر فرصة ذهبية ضمن 10 دول فى العالم، من بينها الصين مع اختراق أكبر سوق للملابس الجاهزة وأمريكا وجنوب شرق اسيا خلال فترة كورونا التى كان تأثيرها على مصر طفيف على عكس باقى الدول لكنها لم تستغل.

أوضح أن المسافة من جنوب شرق آسيا إلى أمريكا تستغرق 90 يوما كحد أدنى، بينما من مصر لاتتجاوز 40 يوما، مما يجعل العملاء يوفرون ثلث ثمن الشحن، فضلا عن توفير الوقت، بجانب تصاعد الخلافات السياسية بين أمريكا ورغبتها فى تقليل الاستيراد من الصين.

أشار إلى أن عدم جاهزية الشركات المصرية أدت إلى توجه المستثمرين إلى الدول الأفريقية، واستغلت (( تي آند سي)) تلك الأزمات فى الحصول على 3 برندات حينها، بالرغم من أن مصر دولة غنية وموقعها الاستراتيجي قوي، ولديها ثروة بشرية غير مستغلة.

ذكر أن صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات المعقدة وتمر بعدة مراحل، قد تكون مربحة لكنها تحمل قدر عالي من المغامرة يتطلب بالضرورة مواكبة كل ما هو حديث تكنولوجيا، و يرتبط بعمالة كثيفة تحتاج لتوفرها وتأهيلها.

لفت إلى أن عدم توفير تمويلات بنكية أبرز التحديات التى تواجه الصناعة، بينما بنك التصدير التركي نموذج يمكن الاستعانة به، حيث استطاع زيادة صادرات القطاع إلى 80 مليار دولار فى السنة..وتركيا لديها نظام ((إجزي برك)) يمنح قروض بنسبة الفائدة 1% وأصبحت 2% فقط حين رفع البنك الأمريكي نسبة الفائدة.

تابع أن الحكومة التركية تمنح الأرض مجانًا للمستثمرين، وإعفاءات 10 سنين، مع دفع رسوم التأمينات الاجتماعية من الدولة للمصانع من أجل رفع الصادرات، لذلك لابد من أن يدخل الدعم والتمويل في هيكل الصناعة ليعاد استثمارها.

أضاف أن حل مشكلات اقتصاد مصر يستلزم خطط حقيقية ترتبط بأهداف واضحة وإطار زمني محدد واختيار نماذج ناجحة، ووضع آلية تنفيذ وفترة زمنية على الحكومة ومجتمع الأعمال الالتزام بها ولها معدلات تقييم كل فترة.

أردف أن الاستغناء عن الصناعة التقليدية والتوجه سريعًا نحو التحديث ضرورة ملحة، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل المستورد من مستلزمات الإنتاج من 5 إلى 10% بدلا عن 60 إلى 55% يحافظ على استمرارية التشغيل.

تابع أن 90% من المصانع المصرية نمطية، وينبغى استغلال مصدر قوة مصر فى القطن طويل التيلة لإعادة عرش القطن المصري كما كانت وبنفس المنهجية التى تعمل بها بنجلاديش.

أضاف أن على المصانع الدخول في إنتاج منتجات تامة من المواد المعاد تدويرها، ليواكب توجه العالم إليها، فهناك دول أصبحت تشترط في التعامل مع المصانع إعادة تدوير مخلفاتها، ليتم ذلك وفق آلية استراتيجية، فهي صناعات جاذبة.

قال طلبه إن المجلس التصديرى للصناعات النسيجية تفاوض مع الجانب الإسرائيلي وقت أن كان رئيسًا له لخفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8% بدلا عن 10.5% حاليًا.

أضاف أن عدد المصانع المسجلة في الاتفاقية تراجع بسبب ارتفاع تكلفة المنتج الإسرائيلي، والتنازل عن كل الامتيازات للجانب المصري خلال الـ 7 سنوات الماضية.

قال طلبة إن وثيقة سياسة ملكية الدولة جيدة لكن منح القطاع الخاص نفس الصلاحيات والامتيازات الممنوحة للقطاع العام يعزز المنافسة بين جميع الشركات والقطاعات.

أردف أن النهضة بصادرات مصر مازالت فرصة قائمة وعلى المصانع الاهتمام بتحديث المصانع، ولابد من خلق أدوات ومناخ جيد، ونستطيع أن تتخطى الصادرات حاجز الـ 100 مليار دولار، ومصر ليست دولة ضعيفة أو فقيرة، لكن المشكلة تكمن فى عدم توظيف إمكانيتها وتحويلها إلى أرقام، وفق قوله.

أشار إلى أن الإصلاح الاستراتيجي يأتي من خلال توفير مجموعة اقتصادية مشكلة من جميع الوزارات لها رئيس، بالإضافة إلى تغيير مجتمع الأعمال المصري وهو الاستشاري الحقيقي لوضع معايير وقواعد لاختيارهم من الكوادر التي تساهم فى تقديم حلول ومقترحات قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتساهم فى تنفيذ إصلاحات جدية للاقتصاد المصرى.





كتبت مريم الرميحي