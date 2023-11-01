((الماكو)) للمحولات الكهربائية تستثمر 220 مليون جنيه لتصنيع ((المحولات الجافة))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة النصر للمحولات الكهربائية ((الماكو))، ضخ استثمارات بقيمة 220 مليون جنيه لتصنيع المحولات الجافة.
قال بسيم يوسف، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تعاقدت على استيراد 4 خطوط إنتاج جديدة لإنتاج المحولات الكهربائية الجافة وسيتم تركيبهم بمصنع الشركة بمدينة بدر.
أضاف يوسف لـ((البورصة))، إنه من المخطط الإنتهاء من تلك التوسعات بنهاية عام 2024، ومن المرتقب التوسع فى أعمال التصديرلبعض الدول الأفريقية.
وتصدر الشركة منتجاتها من المحولات الكهربائية الجافة لعدد من الدول أبرزها الكويت والسودان والعراق والكونغو وبعض الدول العربية.
والتقى يوسف قبل أيام وزير الإنتاج الحربى محمد صلاح الدين مصطفى لمناقشة التعاون بين الجانبين في مجال إنتاج مكونات المحوّلات (الجافة/ الزيتية/ القدرة) والتى تخدم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بالاستفادة من خبرات شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة ((الماكو)).
وقال يوسف فى بيان صادر عن الوزارة إن إن الشركة تتبع وزارة الكهرباء، لافتًا إلى أن التوسع في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة ساهم في تعزيز قطاع صناعة المحوّلات وخطوط نقل الكهرباء، وزيادة الطلب عليها والتعاقدات الخاصة بها، معربًا عن تطلّع شركة ((الماكو)) للتعاون مع ((الإنتاج الحربى)) في مختلف موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة للأمام بالاستفادة من القدرات المحلية.
وشركة النصر لصناعة المحولات هى المورد الرئيسي لشركات الكهرباء والبترول للقطاعين العام والخاص، كما تعمل الشركة على استيراد المحولات الجافة من الشركات العالمية بمواصفات وزارة الكهرباء والطاقة.
كتبت _ فرح رجب
MENAFN01112023000202011048ID1107355548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.