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((الماكو)) للمحولات الكهربائية تستثمر 220 مليون جنيه لتصنيع ((المحولات الجافة))

11/1/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة النصر للمحولات الكهربائية ((الماكو))، ضخ استثمارات بقيمة 220 مليون جنيه لتصنيع المحولات الجافة.

قال بسيم يوسف، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تعاقدت على استيراد 4 خطوط إنتاج جديدة لإنتاج المحولات الكهربائية الجافة وسيتم تركيبهم بمصنع الشركة بمدينة بدر.

أضاف يوسف لـ((البورصة))، إنه من المخطط الإنتهاء من تلك التوسعات بنهاية عام 2024، ومن المرتقب التوسع فى أعمال التصديرلبعض الدول الأفريقية.

وتصدر الشركة منتجاتها من المحولات الكهربائية الجافة لعدد من الدول أبرزها الكويت والسودان والعراق والكونغو وبعض الدول العربية.

والتقى يوسف قبل أيام وزير الإنتاج الحربى محمد صلاح الدين مصطفى لمناقشة التعاون بين الجانبين في مجال إنتاج مكونات المحوّلات (الجافة/ الزيتية/ القدرة) والتى تخدم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بالاستفادة من خبرات شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة ((الماكو)).

وقال يوسف فى بيان صادر عن الوزارة إن إن الشركة تتبع وزارة الكهرباء، لافتًا إلى أن التوسع في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة ساهم في تعزيز قطاع صناعة المحوّلات وخطوط نقل الكهرباء، وزيادة الطلب عليها والتعاقدات الخاصة بها، معربًا عن تطلّع شركة ((الماكو)) للتعاون مع ((الإنتاج الحربى)) في مختلف موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة للأمام بالاستفادة من القدرات المحلية.

وشركة النصر لصناعة المحولات هى المورد الرئيسي لشركات الكهرباء والبترول للقطاعين العام والخاص، كما تعمل الشركة على استيراد المحولات الجافة من الشركات العالمية بمواصفات وزارة الكهرباء والطاقة.


كتبت _ فرح رجب

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