تنظيم السوق وحصر الوحدات.. إيجابيات الرقم القومى الموحد للعقارات - جريدة البورصة

أكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يعتبر خطوة مهمة تساهم فى تنظيم السوق العقارى، والحد من المخالفات، وتفعيل ملف تصدير العقارات للخارج.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، وطالبت الحكومة بإمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية فى مصر.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم وضع مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات من أجل توفير حصر للعقارات ومعرفة عدد الوحدات المسجلة وغير المسجلة.

وأوضح أن وضع رقم قومى موحد للعقار سيحد من حالات التلاعب بالأوراق الرسمية التى تتعلق بالتملك والإيجار الخاصة بالوحدات، كما سيسهم بشكل كبير فى حل أزمة ملف الإيجارات القديمة.

وعن الموعد النهائى للموافقة على القانون، قال الفيومى إنه لا يمكن تحديد الموعد فى الوقت الحالى، نظرًا إلى أن مشروع القانون سيتم مناقشته فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إدخال بعض التعديلات خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.

وينص مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.

وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن إقرار قانون الرقم القومى للعقارات سيشجع عملية تصدير العقار للخارج، خاصة أن تسجيل العقار سيتم بشكل إلكترونى، موضحا أن العميل الأجنبى يبحث عن وحدة مسجلة وموقفها القانونى سليم وواضح.

وتابع سعد الدين:“الرقمنة لها تأثير فعلى على رصد عدد العقارات، عن طريق جعل لها قيمة كبيرة تمكن صاحبها من تصديرها أو إيجارها أو حتى الاقتراض عليها”.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن القانون يهدف إلى تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومى لكل عقار، موضحا أنه سيسهل بشكل كبير من عملية نقل الملكيات بين الأفراد وكذلك إجراءات التسجيل.

وتابع فوزى:“قديمًا كانت إجراءات التسجيل تستغرق عام أو عامين، ولكن اليوم وبقانون الرقم القومى الموحد لن يكون هناك صعوبة فى التسجيل حيث سيساهم التحول الرقمى بشكل كبير فى حل تلك الأزمة”.

وأشار إلى أن هذا القانون لن يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات كما يخشى البعض، فارتفاع الأسعار مرتبط بمعدلات العرض والطلب على المنتجات العقارية.





كتبت- أمل سعداوى