ارتفاع مستمر فى أسعار الإيجارات بالقاهرة والجيزة.. والدفع بالدولار أحياناً - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((عبدالوهاب)): إيجار الشقة فى المهندسين يصل 30 ألف جنيه بزيادة 200% منذ بداية 2023
واصلت أسعار الإيجارات فى القاهرة والجيزة ارتفاعها، خلال الفترة الماضية، بدعم من زيادة الطلب من الجاليات العربية فى مصر، وخاصة الوافدين من السودان، بالإضافة إلى نقص المعروض من الوحدات المتاحة للإيجار.
وقال وائل عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة ((إيسال للتسويق العقارى))، إنَّ حجم العقارات المعروضة فى السوق تراجع بشكل كبير، مقابل ارتفاع ملحوظ فى الطلب، خاصة بمناطق المهندسين والدقى فى محافظة الجيزة.
وأضاف ((عبدالوهاب))، أنَّ نسبة الزيادة فى أسعار الإيجارات تجاوزت 200% منذ بداية العام الجارى؛ حيث بلغت قيمة الإيجار الشهرى للشقة السكنية فى منطقة المهندسين نحو 30 ألف جنيه، مقابل 9 آلاف جنيه فى السابق، مشيراً إلى أن أسعار البيع ارتفعت لتتجاوز 5 ملايين جنيه للوحدة العقارية نفسها التى كان سعرها لا يتجاوز 3 ملايين جنيه.
وأوضح أن القفزة القوية فى الأسعار، وتزايد الطلب تركزا فى منطقة المهندسين، يليها مناطق الهرم، وفيصل، وحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، ثم فى مشروعى الرحاب ومدينتى بمنطقة شرق القاهرة.
وبحسب أحد السماسرة، فإنَّ أسعار إيجار الشقق والاستديوهات المفروشة وغير المفروشة بمنطقتى الهرم وحدائق الأهرام تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل حتى 15 ألف جنيه، بحسب مساحة الشقة والفرش. ((عبدالمنعم)): إيجار الشقق الفاخرة بالقاهرة والجيزة يتراوح من 800 إلى ألف دولار شهرياً
ووفقاً لموقع ((بروبرتى فايندر))، المتخصص فى بيع وإيجار العقارات، فإنَّ إيجار الاستوديو أو الشقق الصغيرة بمنطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر يبدأ من 7 آلاف، ويصل إلى 10 آلاف جنيه شهرياً، ويرتفع ليتراوح من 12 ألفاً وحتى 65 ألف جنيه للشقق الكبيرة والمفروشة ذات الموقع المميز بالمنطقتين.
وتراوحت إيجارات الشقق السكنية بمدينة الشيخ زايد المعروضة على موقع ((بروبرتى فايندر))، من 12 ألف جنيه وتصل حتى 70 ألف جنيه شهرياً للوحدات التى تقع فى المشروعات السكنية الفاخرة ((الكومباوند)).
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة ((يونايتد كونسلتنج للتسويق العقارى))، إنَّ أسعار الإيجارات بمعظم أحياء القاهرة والجيزة شهدت ارتفاعاً بنسب ملحوظة.
وأضاف ((عبدالمنعم))، أنَّ القيمة الإيجارية أصبحت تُحصل بالعملة الأجنبية فى بعض المناطق، من بينها مدينة الشيخ زايد، ومنطقة مصر الجديدة، وأرجع ذلك إلى الارتفاع الملحوظ لتوافد السودانيين على تلك المناطق، وأيضاً الليبيين، وبعض الجنسيات العربية الأخرى.
وبحسب ((عبدالمنعم))، فإنَّ سعر إيجار الشقق السكنية بالقاهرة والجيزة أصبح يتراوح من 800 دولار إلى 1000 دولار فى الشهر، والوحدات التوين هاوس من 2000 إلى 3000 آلاف دولار شهرياً، ويبدأ سعر إيجار الفيلات الكبيرة من 5 آلاف دولار.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الجالية السودانية فى مصر، الدكتور حسين محمد عثمان، فإنَّ أعداد النازحين السودانيين إلى الأراضى المصرية عبر المعابر الحدودية تجاوز مليون مواطن سودانى، وذلك منذ بداية الاشتباكات فى السودان خلال شهر أبريل الماضى، ليصل عدد أفراد الجالية السودانية فى مصر إلى 4 ملايين فرد حتى أغسطس الماضى.
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