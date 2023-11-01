ارتفاع مستمر فى أسعار الإيجارات بالقاهرة والجيزة.. والدفع بالدولار أحياناً - جريدة البورصة

واصلت أسعار الإيجارات فى القاهرة والجيزة ارتفاعها، خلال الفترة الماضية، بدعم من زيادة الطلب من الجاليات العربية فى مصر، وخاصة الوافدين من السودان، بالإضافة إلى نقص المعروض من الوحدات المتاحة للإيجار.

وقال وائل عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة ((إيسال للتسويق العقارى))، إنَّ حجم العقارات المعروضة فى السوق تراجع بشكل كبير، مقابل ارتفاع ملحوظ فى الطلب، خاصة بمناطق المهندسين والدقى فى محافظة الجيزة.

وأضاف ((عبدالوهاب))، أنَّ نسبة الزيادة فى أسعار الإيجارات تجاوزت 200% منذ بداية العام الجارى؛ حيث بلغت قيمة الإيجار الشهرى للشقة السكنية فى منطقة المهندسين نحو 30 ألف جنيه، مقابل 9 آلاف جنيه فى السابق، مشيراً إلى أن أسعار البيع ارتفعت لتتجاوز 5 ملايين جنيه للوحدة العقارية نفسها التى كان سعرها لا يتجاوز 3 ملايين جنيه.

وأوضح أن القفزة القوية فى الأسعار، وتزايد الطلب تركزا فى منطقة المهندسين، يليها مناطق الهرم، وفيصل، وحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، ثم فى مشروعى الرحاب ومدينتى بمنطقة شرق القاهرة.

وبحسب أحد السماسرة، فإنَّ أسعار إيجار الشقق والاستديوهات المفروشة وغير المفروشة بمنطقتى الهرم وحدائق الأهرام تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل حتى 15 ألف جنيه، بحسب مساحة الشقة والفرش.

ووفقاً لموقع ((بروبرتى فايندر))، المتخصص فى بيع وإيجار العقارات، فإنَّ إيجار الاستوديو أو الشقق الصغيرة بمنطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر يبدأ من 7 آلاف، ويصل إلى 10 آلاف جنيه شهرياً، ويرتفع ليتراوح من 12 ألفاً وحتى 65 ألف جنيه للشقق الكبيرة والمفروشة ذات الموقع المميز بالمنطقتين.

وتراوحت إيجارات الشقق السكنية بمدينة الشيخ زايد المعروضة على موقع ((بروبرتى فايندر))، من 12 ألف جنيه وتصل حتى 70 ألف جنيه شهرياً للوحدات التى تقع فى المشروعات السكنية الفاخرة ((الكومباوند)).

وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة ((يونايتد كونسلتنج للتسويق العقارى))، إنَّ أسعار الإيجارات بمعظم أحياء القاهرة والجيزة شهدت ارتفاعاً بنسب ملحوظة.

وأضاف ((عبدالمنعم))، أنَّ القيمة الإيجارية أصبحت تُحصل بالعملة الأجنبية فى بعض المناطق، من بينها مدينة الشيخ زايد، ومنطقة مصر الجديدة، وأرجع ذلك إلى الارتفاع الملحوظ لتوافد السودانيين على تلك المناطق، وأيضاً الليبيين، وبعض الجنسيات العربية الأخرى.

وبحسب ((عبدالمنعم))، فإنَّ سعر إيجار الشقق السكنية بالقاهرة والجيزة أصبح يتراوح من 800 دولار إلى 1000 دولار فى الشهر، والوحدات التوين هاوس من 2000 إلى 3000 آلاف دولار شهرياً، ويبدأ سعر إيجار الفيلات الكبيرة من 5 آلاف دولار.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الجالية السودانية فى مصر، الدكتور حسين محمد عثمان، فإنَّ أعداد النازحين السودانيين إلى الأراضى المصرية عبر المعابر الحدودية تجاوز مليون مواطن سودانى، وذلك منذ بداية الاشتباكات فى السودان خلال شهر أبريل الماضى، ليصل عدد أفراد الجالية السودانية فى مصر إلى 4 ملايين فرد حتى أغسطس الماضى.