20 أسترالياً ضمن المجموعة الأولى من الأجانب الذين عبروا من غزة إلى مصر



قال تيم واتس مساعد وزير الخارجية الأسترالية يوم الخميس إن 20 أستراليا كانوا ضمن المجموعة الأولى من الرعايا الأجانب الذين دخلوا مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وغادر ما لا يقل عن 320 من الرعايا الأجانب القطاع إلى مصر يوم الأربعاء، في أول تطبيق لاتفاق تم التوصل إليه بوساطة قطرية.

وقال واتس إنه لا يزال هناك 65 أستراليا في غزة وإن الحكومة طالبتهم، باستخدام جميع قنوات الاتصال المتاحة، بالتحرك نحو معبر رفح في أسرع وقت ممكن.

وتابع واتس لقناة إيه.بي.سي التلفزيونية أن الحكومة لا تخطط لتنظيم مزيد من الرحلات الجوية في الوقت الراهن في ظل الخيارات التجارية المتاحة.

وقال واتس إنه "شجع بقوة" الأستراليين الموجودين في لبنان على مغادرة البلاد بعد الاشتباكات الدامية بين إسرائيل وحزب الله.

وتابع "لا يمكننا تقديم أي ضمانات بأن مطار بيروت سيبقى مفتوحا إذا اتسع الصراع إلى جنوب لبنان وأصبحت خيارات المغادرة أكثر تعقيدا وصعوبة في تلك المرحلة".

وأضاف "لا نعرف كيف سيبدو الوضع في الأيام والأسابيع المقبلة".

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