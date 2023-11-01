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ما هي وجبة العشاء الأكثر خطورة على وزن الجسم؟

11/1/2023 9:21:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت خبيرة تغذية ان تناول البطاطس المقلية واللحوم في وجبة العشاء ، يتسبب بزيادة في الوزن .


وكشفت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية ،أن
أخطر عشاء من حيث زيادة الوزن هو البطاطس المقلية مع اللحم.

وأشارت الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن هي الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والملح وخاصة البطاطس المقلية واللحم المقلي أو المشوي.

وتقول: "هذه بعض وجبات العشاء الأكثر خطورة، لأنها تحتوي على كمية هائلة من السعرات الحرارية، والكثير من الدهون والكربوهيدرات البسيطة، التي تتحول إلى كتلة دهنية في الجسم ويتم تخزينها احتياطيا لسنوات عديدة في منطقة الخصر".

ووفقا لها، إن تناول مثل هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية السهلة الهضم في المساء لا يوفر الفرصة لحرق هذه السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج هرمونات "حرق الدهون" ليلا ويحفز إفراز الإنسولين الذي يسبب تكوين الدهون الحشوية في الجسم، وفقا لروسيا اليوم.

وتقول: "إذا كان الشخص يهتم بوزنه، فلا ينبغي أن يتناول وجبة العشاء في وقت متأخر، بل عليه تناول وجبة العشاء على الأقل قبل 2-3 ساعات من موعد نومه. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون العشاء خفيفا يحتوي على الخضار ولحم خالي من الدهن أو سمك وكمية قليلة من الحبوب الكاملة وجبن القريش".

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