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بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي .. نيمار يخضع لجراحة في الركبة بالبرازيل اليوم

11/1/2023 9:21:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء خضوع مهاجمه البرازيلي نيمار لجراحة في الركبة اليوم الخميس بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وقال الهلال في بيان عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يخضع محترف فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي نيمار جونيور لعملية الرباط الصليبي صباح الخميس في مستشفى ماتردي بالبرازيل، وذلك تحت إشراف طبيب منتخب بلاده رودريجو لاسمار وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في الهلال".

وأصيب نيمار خلال التحام مع نيكولاس دي لا كروز لاعب أوروجواي في الدقيقة 44 من هزيمة البرازيل 2-صفر في 18 من الشهر الماضي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وغادر المهاجم البرازيلي الملعب على محفة وهو يبكي قبل أن يستخدم عكازين للسير بعد المباراة.

وقال الهلال في حينها إن نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتمزق في الغضروف وإنه سيخضع لجراحة بخلاف برنامج علاجي سيتحدد مدته بعدها.

وانضم نيمار للهلال من باريس سان جيرمان بطل فرنسا في صفقة ضخمة الصيف الماضي لمدة عامين.

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