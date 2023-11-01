حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بصاروخ أرض جو

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بواسطة صاروخ أرض جو جنوبي لبنان في ثاني إعلان من نوعه هذا الأسبوع من جانب حزب الله وسط استمرار التوترات على الحدود.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي.

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جو

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