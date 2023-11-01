عبدالله بن زايد يبحث ووزير التعليم الهندي الشراكة الاستراتيجية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، دارمندرا برادهان وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في جمهورية الهند.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، واستعرضا مسارات التعاون الثنائي في قطاع التعليم والمبادرات التي نتجت عنها، ومنها الإعلان أخيراً عن إنشاء فرع للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي، ليكون بذلك أول فرع للمعهد خارج الهند في العالم.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة برادهان، مؤكداً أن الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية شاملة في القطاعات كافة، وهناك حرص مشترك من البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيزها وتنميتها بشكل مستدام. من جانبه أكد برادهان عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

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