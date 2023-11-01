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حماس تكشف عدد القتلى الفلسطينيين والرهائن في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

11/1/2023 8:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت حركة حماس عن عدد القتلى الفلسطينيين والأسرى في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة.

قال المكتب الإعلامي لحركة حماس إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر المكتب في بيان أن نحو 120 آخرين مفقودون تحت الأنقاض، كما أصيب 777 على الأقل.

وكانت قد أعلنت حماس عن مقتل 7 رهائن بينهم "3 " يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف على مخيم جباليا.

وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عبر تلغرام عن "مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا بالأمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية".

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