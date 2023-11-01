محيط مستشفى القدس في غزة يشهد قصفاً عنيفاً

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، مساء الأربعاء، إن منذ أكثر من ساعتين يشهد محيط مستشفى القدس في تل الهوا بغزة، قصفاً عنيفاً وانفجارات كبيرة وحالة من الهلع والرعب تعيشها الطواقم العاملة وأكثر من 14 ألف نازح.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء إلى 8796 بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة.