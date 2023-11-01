محيط مستشفى القدس في غزة يشهد قصفاً عنيفاً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، مساء الأربعاء، إن منذ أكثر من ساعتين يشهد محيط مستشفى القدس في تل الهوا بغزة، قصفاً عنيفاً وانفجارات كبيرة وحالة من الهلع والرعب تعيشها الطواقم العاملة وأكثر من 14 ألف نازح.
وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء إلى 8796 بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة.
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