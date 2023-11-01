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ميل جيبسون عن إسرائيل: قريبًا النهاية.. وهم يعلمون

11/1/2023 7:34:01 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - علق المخرج وبطل فيلم «brave heart» ميل جيبسون، على أحداث التي شهدها قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وكتب «جيبسون» عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «قريبًا النهاية وهم يعلمون ذلك، لذلك هم يحاولون تدمير كل شيء في طريقهم».

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