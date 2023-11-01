ميل جيبسون عن إسرائيل: قريبًا النهاية.. وهم يعلمون

ميل جيبسون عن إسرائيل: قريبًا النهاية.. وهم يعلمون
التاريخ
11/1/2023 7:34:01 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - علق المخرج وبطل فيلم «brave heart» ميل جيبسون، على أحداث التي شهدها قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
وكتب «جيبسون» عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «قريبًا النهاية وهم يعلمون ذلك، لذلك هم يحاولون تدمير كل شيء في طريقهم».
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