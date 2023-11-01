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حياصات ترفع عدد المدربات الأردنيات في السعودية

11/1/2023 7:34:01 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أعلن نادي الشعلة السعودي، تعاقده رسميا مع المدربة الأردنية انشراح حياصات، للإشراف على تدريب الفريق النسوي في النادي السعودي، والذي يلعب في مصاف أندية الدرجة الأولى.

وتواجدت حياصات في السعودية، حيث وقعت على العقد المبرم بين الطرفين، بانتظار تحديد موعد مباشرة الإشراف على تدريبات الفريق.

وكان نادي الحسين إربد الذي تلعب انشراح في صفوفه، سمح للاعبة المدربة، بالمغادرة إلى السعودية لتوقيع العقد.

وبتوقيعها على كشوفات الشعلة، رفعت حياصات عدد المدربات الأردنيات في السعودية إلى 3 مدربات، حيث تشرف الأردنية آلاء أبو قشة على تدريب فريق العلا السعودي للسيدات الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، كما تشرف المدربة الأردنية منار فريج على تدريب فريق الأهلي السعودي للسيدات.

يشار إلى أن كرة القدم النسوية السعودية، تستعين بالخبرات الأردنية، سواء من خلال المدربات، أو من خلال اللاعبات اللواتي وقعن مؤخرا على عقود احترافية مع أندية نسوية سعودية، بحسب الغد.

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