حياصات ترفع عدد المدربات الأردنيات في السعودية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أعلن نادي الشعلة السعودي، تعاقده رسميا مع المدربة الأردنية انشراح حياصات، للإشراف على تدريب الفريق النسوي في النادي السعودي، والذي يلعب في مصاف أندية الدرجة الأولى.
وتواجدت حياصات في السعودية، حيث وقعت على العقد المبرم بين الطرفين، بانتظار تحديد موعد مباشرة الإشراف على تدريبات الفريق.
وكان نادي الحسين إربد الذي تلعب انشراح في صفوفه، سمح للاعبة المدربة، بالمغادرة إلى السعودية لتوقيع العقد.
وبتوقيعها على كشوفات الشعلة، رفعت حياصات عدد المدربات الأردنيات في السعودية إلى 3 مدربات، حيث تشرف الأردنية آلاء أبو قشة على تدريب فريق العلا السعودي للسيدات الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، كما تشرف المدربة الأردنية منار فريج على تدريب فريق الأهلي السعودي للسيدات.
يشار إلى أن كرة القدم النسوية السعودية، تستعين بالخبرات الأردنية، سواء من خلال المدربات، أو من خلال اللاعبات اللواتي وقعن مؤخرا على عقود احترافية مع أندية نسوية سعودية، بحسب الغد.
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