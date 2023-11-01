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البدري : الأردن ومصر في تهديد مستمر لتصفية القضية الفلسطينية على

11/1/2023 7:34:00 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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أكد الزميل الدكتور هاني البدري لدى استضافته في حلقة خاصة في برنامج "كلمة اخيرة" للإعلامية الشهيرة
لميس الحديدي، أننا اليوم لسنا بخير جراء ما يحدث من هجوم وحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على اهلنا في قطاع غزة وأننا فقدنا أدوات الخطاب مع العالم وبتنا نحكي مع انفسنا..

وأشار خلال الحوار الخاص على قناة ON المصرية في برنامج الكلمة الأخيرة مع لميس الحديدي والذي يستضيف أهم المفكريين والسياسيين المصريين والعالم العربي إلى القضية الفلسطينية من وجهة نظر أردنية، وحول ما يحدث اليوم على الأرض، وكيفية مواجهة الصورة النمطية للعرب والقضية في الإعلام الغربي.

وبين البدري أن الحرب اليوم على غزة اعادة الصورة الحقيقية في العالم عن الصراع (العربي/الاسرائيلي)، وتبيان وتوضيح الأسس التي قامت عليها "إسرائيل" وهي عصابة للقتل وذبح المدنيين، مؤكداً على أن الأردن ومصر في تهديد مستمر وضغوطات دولية كبيرة لتصفية القضية الفلسطينية على حسابهم.

وأشار البدري إلى الجهد الكبير الذي يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مجابهة المشروع الاسرائيلي (الوطن البديل)، والضغوطات الأمريكية في هذا الموضوع، وهو حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم والزج بهم إلى الأردن ومصر، وهم بذلك يستضيعوا اقامة دولتهم اليهودية دون اي منغص.

وقال البدري إن حوار جلالة الملكة رانيا العبدالله في قناة CNN الأمريكية، التي حاولت خلاله القاء حجر في مياه راكدة وإيصال الصورة الحقيقية للعالم، ومحاربة المكنة الاعلامية الغربية والتي تخدم فقط "إسرائيل" وروايتها الواحدة، وكيف بعدها كان رد الفعل الغربي عليها وسيل الاتهامات لها، ومحاولة اغتيال شخصيتها، فقط لأنها قالت الحقيقة حول ما ترتكبه "اسرائيل" من جرائم بشعة ضد الفلسطينيين والتطهير العرقي وحملات الابادة الجماعية لافتا ان ما أغضبهم وزلزل توازنهم هو ان الملكة كانت تقول ببساطة وغضب بإسم كل امرأة وأم عربية ومسلمة ما افقدهم توازنهم.

وحول حرب المحتوى ولغة الكراهية للعرب والمسلمين في الغرب، بين البدري أن هناك ملايين من محتوى الكراهية اغرقت به وسائل التواصل الاجتماعية، منذ بداية الاحداث الجارية في غزة، والتي بدورها تخدم فقط الرواية الاسرائيلية في المنطقة.

وأكد البدري أنه علينا التنبه جيدا في هذه الأيام إلى مجابهة ومحاربة ذلك المحتوى عن طريق جهد الشباب العربي، ووعيهم ودرايتهم في ايصال الرسالة بتلك الوسائل والطرق، بعيدا كل البعد عن الحكومات، لان ذلك سيفشل ويضعف ذلك الخطاب.

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