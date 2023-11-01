إنفجار كبير بمخزن للذخائر يهز زليتن الليبية - فيديو

إنفجار كبير بمخزن للذخائر يهز زليتن الليبية - فيديو
التاريخ
11/1/2023 7:34:00 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شهدت ليبيا ، ليل الأربعاء / الخميس انفجارا كبيرا في مخزن كبير للذخائر والقنابل والقذائف الصاروخية.
وحسب فيديو متداول فإن حادث الإنفجار وقع قرب تجمعات سكانية في مدينة زليتن الليبية.
وتسبب الحادث في حريق كبير ما أدى إلى تطاير صواريخ وقذائف في محيط المخزن.
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