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إنفجار كبير بمخزن للذخائر يهز زليتن الليبية - فيديو

11/1/2023 7:34:00 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شهدت ليبيا ، ليل الأربعاء / الخميس انفجارا كبيرا في مخزن كبير للذخائر والقنابل والقذائف الصاروخية.

وحسب فيديو متداول فإن حادث الإنفجار وقع قرب تجمعات سكانية في مدينة زليتن الليبية.

وتسبب الحادث في حريق كبير ما أدى إلى تطاير صواريخ وقذائف في محيط المخزن.

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