«تعليم» توزع 11 فلساً لكل سهم أرباحاً سنوية

«تعليم» توزع 11 فلساً لكل سهم أرباحاً سنوية
التاريخ
11/1/2023 7:33:50 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وافق مجلس إدارة تعليم القابضة على توزيع أرباح نقدية 110 ملايين درهم بـ 11 % من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس الماضي، بواقع 11 فلساً لكل سهم. كما وافق مجلس الإدارة، في اجتماعه على اقتراح في شأن مكافأة مجلس الإدارة عن الفترة من 23 نوفمبر 2022 وحتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس الماضي، والتي تبلغ 3.67 مليارات درهم.
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