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«تعليم» توزع 11 فلساً لكل سهم أرباحاً سنوية

11/1/2023 7:33:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق مجلس إدارة تعليم القابضة على توزيع أرباح نقدية 110 ملايين درهم بـ 11 % من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس الماضي، بواقع 11 فلساً لكل سهم. كما وافق مجلس الإدارة، في اجتماعه على اقتراح في شأن مكافأة مجلس الإدارة عن الفترة من 23 نوفمبر 2022 وحتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس الماضي، والتي تبلغ 3.67 مليارات درهم.

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