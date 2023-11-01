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«صندوق الواحة كابيتال للاستثمار» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط في العالم

11/1/2023 7:33:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عززت شركة الواحة كابيتال مكانتها كونها واحدة من أبرز شركات إدارة الأصول في المنطقة، حيث صُنف ((صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا))، ضمن قائمة أفضل 10 صناديق تحوط في العالم، وفقاً لنسخة هذا العام من تقرير الاستثمار العالمي.

وهذه هي السنة الخامسة على التوالي، التي يُصنّف فيها هذا الصندوق، وتديره ((الواحة للاستثمار)) المتخصصة باستثمارات أسواق رأس المال والتابعة للواحة كابيتال، ضمن قائمة ((أفضل 50 صندوق تحوط في العالم))، وقفز تصنيف الصندوق في نسخة هذا العام خمسة مراكز، ليحتل المرتبة الـ 10، وكان صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يظهر في التصنيف العالمي، كما احتل الصندوق صدارة هذه القائمة، خلال الأشهر الستة الأولى من 2023.

وحقق ((صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا))، عائداً تراكمياً 333.0 % (كما في 30 سبتمبر الماضي)، أي ما يعادل عائداً سنوياً 16.2 %.

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