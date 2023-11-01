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اختتام ناجح لمهرجان دبي للمفروشات 2023

11/1/2023 7:33:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم ((مهرجان دبي للمفروشات 2023)) فعاليات دورته الخامسة محققاً نجاحاً كبيراً بعد أن قدّم مجموعة كبيرة من الصفقات والعروض الترويجية مع خصومات تراوحت بين 25 % و75 % على الأثاث وديكور المنازل ومستلزمات التصميم الداخلي والجلسات الخارجية، إلى جانب الفعاليات والسحوبات والجوائز المميزة.

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