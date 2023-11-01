«ليف» للتطوير العقاري تكشف عن خطط للتوسّع

أعلنت أمس شركة ليف للتطوير العقاري، والتي تتخذ من دبي مقرّاً لعملياتها، عن التقدّم الملحوظ الذي أحرزته على صعيد مشروعيها، ليف مارينا وليف لاكس، كما كشفت عن خططها الطموحة لتوسيع نطاق حضورها. وتعتزم الشركة تنفيذ محفظة من المشاريع، قيمتها تفوق 2 مليار دولار. وتتضمّن هذه المحفظة 3 مشاريع قيد التنفيذ، ستبصر النور العام المقبل، من بينها رابع مشاريعها في قلب واجهة دبي البحرية بنهاية هذا العام.

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