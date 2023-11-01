الشارقة تروج في تركيا لفرص الاستثمار

اختتم وفد دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مشاركته في أعمال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية والتي نظمتها وزارة الاقتصاد، حيث ترأس الوفد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

وقال حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن مشاركة الدائرة ضمن وفد الدولة تأتي من منطلق حرصها على الترويج للإمارة وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص، وذلك لما تمتلكه الشارقة من مناخ استثماري يتميز بالبنية التحتية المتطورة، والكفاءة العالية.

كما وأشار إلى أن هذه المشاركات تسهم في تشجيع الاستثمارات وتفعيل الدخول في شراكات ومشروعات مشتركة من خلال المشاركة والتواجد في مختلف المحافل الاقتصادية، لتسليط الضوء على الفرص التي تمتلكها الإمارة ولجذب المستثمرين وتوسيع القاعدة الاستثمارية لإمارة الشارقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ويسهم في تعزيز مكانة الشارقة على الخريطة الاقتصادية.

وأشار عبد العزيز المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي باقتصادية الشارقة، أن هذه المشاركة تأتي تأكيداً على تبني الدائرة لاستراتيجيتها الرامية إلى الوصول لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال تسليط الضوء على إمكانيات ومقومات الإمارة.