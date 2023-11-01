على حساب الأهلي.. صن داونز يلتقي الوداد المغربي في نهائي دوري السوبر الإفريقي



ودع الأهلي المصري بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، التي استحدثها الاتحاد الأفريقي (الكاف) مؤخرا، إثر تعادله بدون أهداف مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في إياب قبل النهائي باستاد القاهرة اليوم الأربعاء.

وخسر الأهلي، الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا، في مباراة الذهاب 1-صفر ليفشل في هز شباك ضيفه في حضور جماهيري ضخم.

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 12 إثر احتسابها لصالح بيرتسي تاو بعد تدخل قوي من حارس الضيوف رونوين وليامز الذي تصدى لركلة الظهير الأيسر التونسي.

وسدد معلول بقوة بيسراه على يسار وليامز الذي حول الكرة إلى ركلة ركنية.

وكادت أن تشهد الدقيقة السابعة هجمة خطيرة إثر تمريرة خطأ من وليامز وصلت لحسين الشحات لكنه أطلق تسديدة ارتطمت بالدفاع.

وكاد محمود عبد المنعم (كهربا) أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 24 عندما استغل سقوط الكرة من يد وليامز ليتابعها من مدى قريب لكنها ارتطمت في القائم الأيسر في غرابة شديدة وأبعدها دفاع الضيوف.

وفي منتصف الشوط الأول سنحت فرصة للضيوف عبر ثابيلو ماسيكو لكن تدخل أكرم توفيق ليفسد محاولته.

وردت العارضة تسديدة بيرسي تاو من مدى قريب عندما استقبل تمريرة عرضية على صدره وسدد مباشرة بعد نصف ساعة من البداية لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل على المهاجم الجنوب أفريقي.

وبعدها بثلاث دقائق أطاح كهربا بالكرة أعلى العارضة من تسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية متقنة من لاعب الوسط إمام عاشور.

وواصل الأهلي ضغطه في الشوط الثاني لكن لم يسفر ذلك عن شيء حتى دفع مدربه السويسري مارسيل كولر بثلاثة تغييرات مرة واحدة بإشراك أنتوني موديست ومحمد مجدي (أفشة) ورضا سليم بدلا من الشحات وكهربا وأليو ديانج.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء إثر سقوط البديل المغربي سليم داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أشار باستمرار اللعب في الدقيقة 75.

وغادر سليم الملعب بعد سقوطه مباشرة ليشارك بدلا منه أحمد عبد القادر في الدقيقة 78.

وأكمل صن داونز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل جونيور ميندييتا في الدقيقة 84 بعد تدخل متهور على توفيق.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة لمسة يد لمدافع صن داونز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه أشار إلى احتساب رمية إسقاط.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز