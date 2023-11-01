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لا يوجد فريق في العالم يفوز بكل البطولات.. كولر مدرب الأهلي يعلق على وداعه الدوري الأفريقي

11/1/2023 7:33:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري أنه لا يوجد فريق في العالم يفوز بكافة ألقاب البطولات التي يشارك فيها، وذلك بعد وداعه الدوري الأفريقي لكرة القدم بالهزيمة 1-صفر أمام صن داونز في ذهاب وإياب قبل النهائي الأربعاء.

وودع الأهلي البطولة التي استحدثها الاتحاد الأفريقي (الكاف) مؤخرا إثر تعادله بدون أهداف مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في إياب قبل النهائي باستاد القاهرة.

وخسر الأهلي، الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا، في مباراة الذهاب 1-صفر خارج أرضه ليفشل في هز شباك ضيفه في حضور جماهيري ضخم في العاصمة المصرية.

وأضاف كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة "لا يوجد فريق في كرة القدم يفوز بكل شيء ويحقق كافة البطولات. لقد خسرنا أمام اتحاد العاصمة الجزائري (في السوبر الأفريقي) لأننا كنا في بداية فترة الإعداد واليوم قدمنا مباراة جيدة غاب عنها التوفيق والحظ".

وفي رده على سؤال بشأن الدروس المستفادة من خسارة بطولتين في بداية الموسم قال المدرب السويسري "سنركز أكثر في المرحلة القادمة مع محاولة تجنب ضغط المباريات وتصحيح الأخطاء.

"لم يقصر أي لاعب اليوم وفعلنا كل شيء في الكرة باستثناء تسجيل الأهداف وهذا ما سنسعى لعلاجه".

وسيلتقي صن داونز في أول نهائي للدوري الأفريقي مع الوداد البيضاوي المغربي الذي تغلب 5-4 على الترجي التونسي في وقت سابق اليوم وذلك بعد فوز كل منهما 1-صفر على أرضه.

وأطلق الكاف البطولة المستحدثة في 20 أكتوبر
الماضي بمشاركة ثمانية أندية، وتقام كافة مبارياتها بنظام الذهاب والإياب.

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