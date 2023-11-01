أول تعليق من الرئيس التونسي حول فرار 5 سجناء من أحد أكبر سجون تونس

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال التونسي الرئيس قيس سعيد إن فرار العناصر الإرهابية الخمسة من سجن المرناقية الخاضع الى رقابة مشددة، كانت عملية تهريب مدبرة.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية أمس بفرار خمسة عناصر إرهابية من سجن المرناقية الخاضع إلى مراقبة مشددة فجر الثلاثاء، وبينها عناصر متورطة في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقال الرئيس سعيد في مقطع فيديو من لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقي بثته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إنها لم تكن عملية فرار وكل الدلائل والقرائن تشير إلى أنه تم التدبير للعملية منذ أشهر طويلة".
وفي وقت لاحق أعلنت عن قرار بإنهاء مهام المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة، التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
وقال سعيد "ما حصل ليس مقبولا على أي مقياس من المقاييس وهناك تقصير من جملة من الأجهزة أو الأشخاص ولا بد أن تتم ملاحقهم ومحاكمتهم".
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