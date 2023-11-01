أول تعليق من الرئيس التونسي حول فرار 5 سجناء من أحد أكبر سجون تونس



قال التونسي الرئيس قيس سعيد إن فرار العناصر الإرهابية الخمسة من سجن المرناقية الخاضع الى رقابة مشددة، كانت عملية تهريب مدبرة.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية أمس بفرار خمسة عناصر إرهابية من سجن المرناقية الخاضع إلى مراقبة مشددة فجر الثلاثاء، وبينها عناصر متورطة في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وقال الرئيس سعيد في مقطع فيديو من لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقي بثته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إنها لم تكن عملية فرار وكل الدلائل والقرائن تشير إلى أنه تم التدبير للعملية منذ أشهر طويلة".

وفي وقت لاحق أعلنت عن قرار بإنهاء مهام المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة، التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.

وقال سعيد "ما حصل ليس مقبولا على أي مقياس من المقاييس وهناك تقصير من جملة من الأجهزة أو الأشخاص ولا بد أن تتم ملاحقهم ومحاكمتهم".



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