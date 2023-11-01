«الشارقة الثقافية» تضيء شمعتها الثامنة

صدر العدد 85، لشهر نوفمبر 2023، من مجلة ((الشارقة الثقافية))، التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، حيث تشير الافتتاحية إلى أنها بهذا العدد، تضيء المجلة شمعتها الثامنة، وتواصل مسيرتها ونهجها في تقديم محتوى جاد ورصين ومؤثر، وإبراز القضايا الثقافية المهمة، ومناقشتها بموضوعية وجدية ووضوح، مع الإضاءة والاحتفاء بالموروث الحضاري الإسلامي العريق، وتستكمل جهودها في إيصال رسالة الشارقة الثقافية، والتعريف بمنجزاتها ومبادراتها، إلى جانب مد جسور التواصل الثقافي والتبادل المعرفي عربياً وعالمياً.

وأكّد مدير التحرير، نواف يونس، في مقالته (مصريون كتبوا وأبدعوا باللغة الفرنسية)، أنّ النقاد والأدباء يرون في دراساتهم وقراءاتهم، أن جانباً كبيراً من الأدباء والكتاب، ينحازون إلى القول بالأثر الفاعل والكبير، الذي أحدثته الحملة الفرنسية في المشهد الثقافي المصري، خصوصاً بعد ذلك التلاقح اللغوي، وازدياد مساحة التواصل الأدبي والفكري والفني، ما أوجد تلك العلاقة المتينة والمتنوعة، التي أثرت في الحركة الإبداعية عموماً، إما بطريقة غير مباشرة، عبر الاطلاع على المدارس والتيارات التجديدية، أو بطريقة مباشرة، ومن خلال اللغة الفرنسية.

وفي تفاصيل العدد، يكتب يقظان مصطفى عن (الساعاتي)، وابنه رضوان رائدي هندسة الساعات وصناعتها، وتتناول وراد عدنان خضر منجز الشعر الكوبي خوسيه مارتي، وتأثره بالثقافة العربية، فيما يقف رامي فارس الهركي عند دور القاهرة في التاريخ الإنساني، وكيف أن شبابها يتجدد منذ ألف عام، ويأخذنا حسن بن محمد في رحلة إلى مدينة توزر، موطن أبي القاسم الشابي، والتي توجد بها أشهر الواحات في العالم، وتزينها الشلالات وبساتين الفاكهة.