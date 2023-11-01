طلال محمود: لا أزمة نص في الإمارات

بين عوالم السينما والدراما والمسرح، تتوالى ألوان ومفردات منارات إبداع الفنان والكاتب الإماراتي طلال محمود، الذي لا ينفك يضع عبر توجهات أفكاره وسماتها، بصمته المتميزة المستمرة في سياق ومضمون كل جهد وعمل يقوم به، الأمر الذي يتجلى في إصداره الأخير، إذ جمع الكاتب في هذا الكتاب مجموعة قصص رعب وغموض، طالما انغمس في مداراتها وبرع في سردها وإخراجها.

((البيان)) التقت الكاتب المسرحي، طلال محمود، للحديث عن انعكاسات الفنون وتأثيراتها في سياقات كتاباته. وأكد في الحوار، أن الكتّاب الإماراتيين حاضرون بقوة، ولا أساس أو صحة لادعاءات أزمة النص، بل هناك قلة ثقة وإيمان بقدراتنا الإبداعية.

ويقول في الخصوص: في البداية أحب أن أوجه تحية لدار قصة وعبد العزيز محمد الذي شجعني على الاستمرار، ووجدت منه كبير الاهتمام والتعاون وجودة في العمل ومتابعة كبيرة، وقد أعطاني جميع ذلك تجربة ممتعة، وهي تعتبر من الأسباب الأولى في خوض التجربة مرة أخرى.

وتابع: إن كتاب (ظلمة) يمثل مجموعة قصصية في عالم الرعب والغموض، وتدور جميع أحداثها حول ثيمة الظلال أو الظلمة الموجودة في الأماكن وما بداخلها من مخلوقات أو عوالم خفية، ومؤكد أن شخصيتي التي عرفها من هم حولي في عالم السينما أو المسرح ستكون حاضرة في القصص، ذلك من حيث طريقة السرد وشرح الصورة البصرية للأحداث وقلة الحوارات، إن هذا الجانب من الأدب أحب أن أدخل في عوالمه بشكل متواصل، وتأتي تجربتي الثانية في أدب الرعب من خلال مشاهداتي وقراءات لتجارب الآخرين، وهي ضرورية لي، فأنا جديد في حقل الكتابة.

سينما ومسرح

ويقول طلال لـ((البيان))، عن تميزه في السينما والمسرح والدراما، ومن ثم سبب توجهه نحو مجال الكتابة: ((لا انفصل عن شغفي في الكتابة للسينما والمسرح، ولكن هناك متعة أخرى في أن تسرد بعض الأفكار التي من الممكن ألا تستطيع أن تشاهدها خلف الشاشة أو على المسرح، ومنها انطلقت في تحرير أفكاري بدل أن تظل حبيسة الأدراج، الكتابة متنفس هو في الأساس سبب تكويني كمؤلف، وأود أن أشير في السياق إلى أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، يمثل بداية مشواري مع الخيال وبين الرفوف، وهأنذا اليوم أضع كتابي بين رفوف كنت أحلم بأن أجد اسمي عليها)).

أزمة

ويحكي طلال محمود عن رأيه بشأن الطروحات التي ترى أن هناك أزمة نص، فعلية، في مجالات الأدب الإماراتي: ((لا يوجد نقص في كم ونوعية النصوص الإماراتية، لكن هناك نقصاً في الثقة بإبداعاتنا، الوهم المنتشر دائماً نجده في عنوان عريض (قلة الكتاب) وهذا غير صحيح، هناك مبدعون في عالم القصة والرواية من الممكن أن تتحول كتبهم إلى أعمال مهمة تلفزيونية أو سينمائية أو حتى مسرحية، وأشير في هذا الصدد إلى أن أستاذي إسماعيل عبدالله هو أكبر مثال على تميز إبداعات كتابنا، من خلال تأليفه لمسرحيات تترك بصمة مهمة لدى المشاهد)).

إثراء صناعة

وأما عن دور الجهات المختصة في إثراء صناعة النشر وتحويلها إلى مجال إبداعي مؤثر ونوعي في التنمية المجتمعية، فيقول: ((أود أن أشير إلى أن قيادتنا الرشيدة لا تدخر جهداً في دعم الكتاب وتحفيزه، كما أظن أنه على مؤسساتنا المعنية، أن تنوع وتكثف سياقات وأطر دعمها للكتاب والمبدعين، عبر مبادرات متطورة وكثيرة لا تنقطع.. وخاصة بشأن حيثية الأخذ بأيدي روائيينا لجعل رواياتهم تتجسد في أعمال محلية تلفزيونية منوعة، أنا حريص على البحث المتواصل عن قنوات دعم ورفد متواصلة، لدعم مشروعاتي الإبداعية وترجمة طموحاتي)).

3 أشخاص

وبشأن الحقل الإبداعي الذي يرى نفسه فيه أكثر، ما بين المسرح والسينما والإخراج أو الكتابة، يقول طلال: ((قررت منذ البداية توزيع نفسي، كمبدع ونتاج إبداعي، إلى 3 أشخاص، شخصية طلال الكاتب في مجال المسرح والسينما، وإن سنحت الفرصة بأن يكون كاتباً لأعمال تلفزيونية لا بأس بذلك، بجانب شخصية طلال في التمثيل في مجال المسرح والتلفزيون والسينما حينما تتيح لنا الفرص، وأيضاً في الإخراج أجد نفسي فقط في السينما وما زلت أحاول كي أثبت نفسي وأنقذ ما تبقى من أجل صناعة فيلم مميز حتى يرجع الجمهور للصالات، لأنني أجد أصعب مهمة هي أن تخرج فيلماً سينمائياً محلياً بجانب التجارب النادرة التي تحتوي على عناصر الفيلم بمعايير سينمائية حقيقية، والمعايير العالمية لا تقتصر على الميزانية كما يظن البعض، وإنما هي الثقافة في صنع فيلم يبقى، ولكنني أرددها دائماً بيني وبين نفسي الحمدالله على وجود السيئ حتى أكون الأفضل، وهذه القاعدة هي التي تجعلني صانع فيلم يحاول أن يعيد الجمهور للصالة بعد أن فقد الأمل، بعد أن شاهد مجمل الأعمال المتوفرة على المنصات بجودة تقل عن المتوقع إلا بعض التجارب، وهي قليلة للأسف، وكل الشكر لهم بأن صنعوا أفلاماً مميزة)).